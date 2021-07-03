На Украине заявили, что корабли России не приближались к терпящему бедствие судну

Главное управление разведки министерства обороны Украины утверждает, что российские корабли не приближались к рыболовецкому судну, терпящему бедствие в Черном море. Об этом сообщается на сайте минобороны страны.

В управлении информации о помощи со стороны РФ назвали «очередным информационным мероприятием России». Отмечается, что распространение этих сведений якобы происходило в то время, когда судно уже буксировалось кораблем морской охраны Госпогранслужбы Украины в порт приписки Очаков.

«При этом названные в российских информационных вбросах ракетный крейсер «Ивановец» ЧФ и пограничный сторожевой корабль «Безупречный» пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала «SOS», — говорится в сообщении минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота России направился в район нахождения терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна «ОД-2592», на борту которого находятся четыре человека.

По словам капитана «ОД-2592», у судна отказал двигатель, оно было обесточено и находилось в дрейфе.

Впоследствии на место происшествия был направлен украинский буксир из Очакова.