Уголовное дело против Батурина возбуждено по заявлению его сестры

Уголовное дело против бизнесмена Виктора Батурина, задержанного накануне, возбудили по заявлению его сестры Елены Батуриной — вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и экс-главы «Интеко». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката арестованного, Игоря Шабанова.

«Дело возбуждено по заявлению его сестры, которая назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. На самом деле этот документ подлинный», — сказал адвокат.

Также он сообщил, что решение Басманного суда Москвы об аресте Батурина будет обжаловано.

«Он (Батурин — прим. ред. «Газета.Ru») намерен защищаться, считает решение несправедливым», — дополнил Шабанов.

Ранее суд арестовал бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере до 1 сентября. Речь идет о событиях 2011 года, когда Батурин обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на 25% акций компании «Интеко». Он представил договор, заключенный со своей сестрой Еленой Батуриной, из которого следует, что она должна выплатить рыночную компенсацию за его акции.

Батурина, в свою очередь, утверждает, что у нее есть такие же договоры, согласно которым она ничего не должна своему брату.