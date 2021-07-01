Рост тарифов ЖКХ и новые детские льготы. Как изменилась жизнь россиян с 1 июля

Стоимость услуг ЖКХ

В среднем по стране тарифы на коммунальные услуги станут дороже на 3,3% — это на 0,2% больше, чем в прошлом году. При индексации тарифов будут учитываться региональные особенности. Так, сильнее всего цены вырастут в Чечне, где жилищно-коммунальные услуги подорожают на 6,4%. Наименьший рост тарифов при этом ожидается в Ненецком автономном округе — 2,4%.

В Москве же, согласно постановлению мэра Сергея Собянина, тарифы подорожают на 4,6%.

Федеральная антимонопольная служба в свою очередь распорядилась, что в среднем по стране индексация не должна превышать 4%. После данных от органов регулирования ведомство в случае выявления нарушений будет давать предписания снизить тарифы.

Реклама

Пенсии — только на карты «Мир»

Пенсионный фонд России напоминает, что с 1 июля на все банки накладывается обязательство зачислять пенсии (а также другие ежемесячные выплаты, например, из средств материнского капитала) только на карты платежной системы «Мир», то есть на иностранные Visa и MasterCard переводить пенсии они больше не смогут.

Для тех, кто не имеет возможности пользоваться банковской картой, предусмотрено сохранение выплат наличным расчетом или на банковский счет, к которому не привязана карта.

Соответственно, новое постановление распространяется исключительно на тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем. Порядок начисления соцвыплат лицам, кому средства переводят на сберкнижку или номинальный счет, доставляют почтой, а также на российских граждан, постоянно проживающих за рубежом, не изменится.

по теме

Вырастут цены на табак

Не самые приятные новости ожидают курильщиков. Минимальная розничная цена пачки сигарет теперь составит 107,78 руб. В среднем же цена на пачку сигарет вырастет со 120 до 140 руб., что связано с повышением акцизов на табак. ЕМРЦ действует в России еще с апреля, однако тогда власти предоставили четырехмесячную отсрочку продавцам (как раз до 1 июля) на реализацию товара, закупленного до установления ЕМРЦ.

С полок магазинов также пропадет весь немаркированный альтернативный табак — смеси для кальяна и прочие курительные смеси.

Эта инициативу обосновывают борьбой с нелегальной продукцией.

Детских пособий станет больше

В целях борьбы с абортами вступает в силу акт о дополнительных льготах некоторым категориям граждан, предложенных президентом.

Для беременных женщин, вставших на учет на ранних сроках (до 12 недель) и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, теперь предусмотрена не разовая материальная помощь, а ежемесячная.

Также на ежемесячные дополнительные льготы смогут рассчитывать родители-одиночки, воспитывающие ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Для получения пособия должны быть соблюдены условия: родители разведены при праве одного на алименты или тогда, когда в свидетельстве о рождении не указан один из родителей; доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума в регионе.

Размер пособия составит половину регионального прожиточного минимума — в среднем это 6350 рублей по России.

Ввозить авто из-за рубежа станет сложнее

С начала июля ужесточаются правила проведения техосмотра поддержанных автомобилей, прибывающих в Россию из-за границы.

Если ранее процедура импорта машин была удаленной и заключалась в предоставлении фотографий, то теперь б/у авто будут проверяться в специальных испытательных лабораториях и пунктах осмотра.

Генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, комментируя ужесточение правил техосмотра в беседе с агентством «Прайм», отметил, что каждый пятый подержанный автомобиль, ввозимый на территорию РФ из Японии или Китая, на словах был исправен, а на деле оказывался некачественным — побывал в серьезном ДТП или был утоплен.

Госслужащим разрешат иметь только российский паспорт

Чиновникам, а также сотрудникам силовых и дипломатических ведомств теперь запрещается иметь второе гражданство и постоянный вид на жительство в другой стране.

В частности, это касается региональных депутатов, губернаторов, военнослужащих ВС, Росгвардии, СК, ФСБ и прочих служб, а также работников государственных органов, включая послов и полномочных представителей. Кроме того, желающие получить вид на жительство или иностранный паспорт россияне из этих категорий будут обязаны незамедлительно уведомить свое непосредственное руководство о прекращении российского гражданства.

«Крайне важно: чтобы те, кто работает на свою страну в интересах своих граждан, имели одно гражданство своей страны и не разменивались ни на какие виды на жительство и на гражданства других стран», — объяснял эту меру председатель Госдумы Вячеслав Володин.