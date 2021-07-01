В России с 1 июля вступили в силу новые законы
Россиян ждет ряд изменений в законах с 1 июля.
Пенсии, материнский капитал и другие социальные выплаты будут начислять на карту платежной системы «Мир», либо на банковский счет, к которому не привязана карта, а также наличными. Получать пособия на карты Visa и MasterCard станет невозможно.
Также в стране стартует углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусом.
Российские государственные и муниципальные служащие и военные не смогут иметь иностранное гражданство.
Владельцы электронных кошельков зарубежных сервисов с годовым оборотом более 600 тыс. рублей будут обязаны предоставлять данные налоговой.
С 1 июля в стране подорожают табачные изделия, минимальная цена пачки сигарет в рознице составит 107,78 рубля.
Магазины начнут штрафовать за продажу техники без российского ПО, а автомобилисты столкнутся с ужесточением правил техосмотра подержанных машин, ввозимых из-за рубежа, и тюнинговых авто.
Кроме того, россиянам станет сложнее получить кредит, в стране изменятся тарифы ЖКХ и сроки регистрации по месту пребывания, а родители-одиночки и беременные женщины начнут получать ежемесячное пособие.