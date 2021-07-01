В Росии изменятся тарифы ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги в России повысятся, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысит 3,3%. Таким образом, в тарифообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющая не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов», — говорится в сообщении.

Изменение тарифов на жилищно-коммунальные услуги необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, отметили в ФАС.

Средний размер индексации тарифов ЖКХ не превысит 4% по итогам года. В регионах тарифы индексируются с учетом местных особенностей, но не будут превышать обозначенного предельного уровня, сообщили в организации.

Ранее сообщалось, что долги россиян за электроэнергию выросли по итогам четырех месяцев этого года до 75,5 млрд рублей — в Госдуме предлагали списать долги граждан как безнадежные.