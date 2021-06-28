«Я не такая наивная»: вирусолог не исключила утечку COVID-19 из лаборатории

Австралийский вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая в Уханьском институте вирусологии (WIV) до начала пандемии COVID-19, не стала исключать версию искусственного происхождения вируса. Об этом она заявила в интервью Bloomberg.

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«Я не такая наивная, чтобы сказать, что это стоит полностью списывать со счетов», — сказала Андерсон.

В подтверждение своих слов 42-летняя Андерсон привела примеры, когда утечки опасных вирусов происходили как раз из научных лабораторий. Такой случай имел место быть в 2002 году, когда SARS-CoV-1 вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома в Азии и унес жизни более 700 человек.

Андерсон в беседе с агентством допустила сценарий, при котором один из китайских ученых (в уханьской лаборатории она была единственной иностранкой) во время исследований мог неосознанно заразиться, а затем и распространить болезнь. Но это, по ее мнению, маловероятно. И, даже если так и произошло, то умысла в действиях сотрудников института не было, убеждена она.

Австралийка склоняется к тому, что пандемия COVID-19 была вызвана все-таки природным источником. Она акцентирует внимание на том факте, что никто из ее знакомых исследователей в лаборатории к концу 2019 года не показывал симптомов заражения.

«Если бы люди были больны, я предполагаю, что я бы заболела, а я не заболела», — заметила она.

А то, почему точный источник происхождения коронавируса еще не выявлен, Андерсон не удивляет, — ранее для определения природного возбудителя атипичной пневмонии потребовалось почти десять лет.

Сомнения в честности китайских врачей

Впервые конспирологическую теорию о том, что в лаборатории Уханя ученые якобы намеренно вели работу по созданию COVID-19, опубликовала газета The Washington Times. В статье утверждалось, что целью китайских врачей была разработка некого биологического оружия. Washington Post позднее со ссылкой на американских экспертов эту версию отвергла, отметив, что уханьская лаборатория не подходит для создания биологического оружия, а никаких доказательств генетических манипуляций SARS-CoV-2 нет.

Тем не менее искусственная версия происхождения коронавируса остается популярной, в частности — в США. Еще при Дональде Трампе американская разведка (по слухам, совместно с британскими спецслужбами) начала расследование по поиску источника распространения COVID-19, а с приходом на пост президента Джо Байдена силы на это исследование были расширены. Подозрения возникли по большому счету из-за того, что в 2020-м, когда коронавирус стал массово распространяться по миру, Китай изначально не пустил иностранных ученых в лабораторию.

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Впоследствии недоверие к лаборатории связали с политическими попытками давления на Пекин со стороны, а в итоговом отчете экспертном группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорилось, что версия с утечкой вируса со стороны ученых сомнительна. Впрочем, и ВОЗ стали подозревать в связях с Пекином.

В качестве основной версии рассматривается распространение COVID-19 через летучих мышей или другое животное.

Расследование американской разведки, по последней информации, зашло в тупик. The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации президента писал, что новых сведений относительной причин появления коронавируса у спецслужб нет. Об этом говорил и Байден, подчеркивая, что в данный момент у спецслужб нет достаточного объема информации, чтобы наверняка говорить об источнике распространения COVID-19. Американский президент поручил в течение трех месяцев предоставить ему окончательный отчет по расследованию.

«Президент сознает тот факт, что спустя 90 дней у нас может не быть полностью окончательного ответа, но он хотел бы, чтобы усилия в этом направлении были предприняты», — считает источник газеты.

Другие версии

Некоторые другие варианты распространения COVID-19 называются очевидной дезинформацией, однако продолжают активно обсуждаться.

Как, например, версия о том, что коронавирус был якобы придуман для тестирования вышек 5G-связи. Популярным это предположение стало после того, как его поддержали знаменитости: Амир Хан, Вуди Харрельсон, Виктория Боня, Кери Хилсон, Елена Джокович. Вскоре пострадали телекоммуникационные компании, чьи 5G-вышки стали уничтожать по всему миру, а операторы столкнулись с угрозами. Доказательств того, что вышки являются источником опасных болезней и коронавируса, очевидно, оказалось еще меньше, чем фактов, говорящих о связи COVID с деятельностью недоброжелателей Трампа.

В свою очередь крупнейшие социальные сети стали ставить специальную пометку о ложной информации на записи с данной конспирологической теорией.

Героем другой подобной версии стал сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Изначально среди пользователей соцсетей распространилось мнение, что именно Гейтс был инициатором создания COVID-19 с целью наживы, так как предупреждал о появлении некого смертоносного вируса миллиардер еще в 2015-м — это тоже стало аргументом конспирологов. Позднее появилась еще одна странная теория: якобы Гейтс хочет вживлять людям чипы под видом вакцины от коронавируса.

В России тема «чипирования Гейтса» стала особенно популярной после реакции Никиты Михалкова, который говорил, что цель миллиардера Гейтса — сокращение населения и контроль земных ресурсов. Сам Гейтс называет все эти версии сумасшедшими и считает их слишком глупыми, чтобы опровергать.