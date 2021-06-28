Вирусолог сообщил причины рекордного всплеска коронавируса в России

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН), доктор биологических наук, Сергей Нетесов назвал три основные причины рекордного всплеска случаев коронавируса в России. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Специалист заявил, что причинами такого всплеска заболеваемости COVID-19 стали люди, пренебрегающие мерами социального дистанцирования и индивидуальной защиты, а также низкий уровень вакцинации и появление в стране индийского штамма коронавирусной инфекции.

«Год назад весной все были напуганы, настороженны и масками пользовались. И реально это привело к тому, что эпидемия притихла», — отметил Нетесов.

По его мнению, жители Москвы очень сильно расслабились из-за ослабления ограничений.

Эксперт также указал, что вакцинация на уровне 12-13% от общего числа россиян является недостаточной для появления коллективного иммунитета.

Вирусолог добавил, что попавший в Россию индийский штамм COVID-19 более заразный, и если заболевший первоначальным вариантом коронавируса заражал двух-трех человек, то инфицированный новой разновидностью вируса – пять-шесть.