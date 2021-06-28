Переболевших COVID-19 детей в Индии часто поражает смертельно опасный синдром

Дети в Индии, переболевшие коронавирусом, начали сталкиваться с мультисистемным воспалительным синдромом. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на заведующего педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе профессора Джаяшри.

По его словам, этот синдром впервые зафиксировали год назад, и с каждым днем выявляется все больше новых случаев.

Так, соответствующий синдром был зарегистрирован у детей, проживающих в штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб и других, точное число заболевших пока неизвестно, но их уже сотни (только в Чандигархе цифры разнятся от 42 до 252 детей). Врачи встревожены тем, что в настоящее время в стране нет официальной общенациональной статистики по этому заболеванию и нет рекомендаций, как с ним бороться.

Специалисты отмечают, что дети в целом легче переносят коронавирусную инфекцию, но в дальнейшем у них может проявиться такой синдром. Заболевание обычно обнаруживается спустя четыре-шесть недель после выздоровления ребенка или подростка от коронавируса. Его симптомы: повышение температуры, лихорадка, сыпь, конъюнктивит, диарея и рвота, низкое кровяное давление. Мультисистемный воспалительный синдромом может привести к летальному исходу. Кроме того, часто медики путают его с другими детскими заболеваниями.

Профессор пульмонологии Мину Сингх из Чандигарха считает, что одной из причин роста заболеваемости таким синдромом стал тот факт, что дети меньше двигаются, реже гуляют и не ходят в школу из-за ограничений, введенных в связи с пандемией. Отмечено, что риск появления синдрома у детей с лишним весом выше.

Ранее в центре Гамалеи оценили опасность нового вируса «Нипах» из Индии.