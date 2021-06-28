Работавшая в Ухане вирусолог назвала возможную причину появления COVID-19

Вирусолог Даниэль Андерсон, которая до ноября 2019 года работала в лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань, сообщила, что считает происхождение коронавируса природным. Такое заявление она сделала в интервью агентству Bloomberg.

При этом ученый не исключает теорию, согласно которой COVID-19 распространился из уханьской лаборатории.

«Я не такая наивная, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов», — сказала Андерсон.

Она уверена, что вирус не был создан специально для заражения людей и не был намеренно выпущен из лаборатории.

По словам специалиста, возможно, ученый мог неосознанно заболеть во время работы с вирусом, а затем непреднамеренно заразить других.

Однако она отметила, что такая вероятность чрезвычайно незначительна.

В июне ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли опровергла теорию об утечке новой коронавирусной инфекции из лаборатории.