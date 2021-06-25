Кого отправляют на удаленку в Москве

Удаленка для трети сотрудников

Московские власти обязали работодателей перевести на дистанционный режим не менее 30% работников, мера вводится с 28 июня и будет обязательной, указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, на дистанционку должны уйти люди старше 65 лет и имеющие заболевания. Ранее эти меры имели рекомендательный характер.

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В документе указан и перечень людей, которые смогут остаться на рабочих местах.

Это люди, чье присутствие на работе является критически важным для функционирования организации, а также те, кто получил второй компонент вакцины от коронавируса или однокомпонентную вакцину.

Кроме того, действие указа не распространяется на организации ОПК и оборонзаказа, авиастроения, предприятия «Роскосмоса» и «Росатома», а также организации в электронно-технической отрасли, здравоохранении и ряде других сфер.

В указе от 25 июня Собянин также продлил запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00. Кафе и рестораны по-прежнему не смогут обслуживать посетителей внутри заведений — разрешена еда навынос и доставка.

Продлевается и запрет на ночное проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Как Москва будет жить с 28 июня

Все московские рестораны и кафе смогут запускать в зал только вакцинированных граждан или тех, у кого есть ПЦР-тест (действует три дня) или документ о наличии антител. Наличие разрешения на посещение общепита будут проверять по QR-кодам, привязанным к ЕМИАС и Госуслугам. «Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов», — предупредил Собянин в своем блоге 22 июня.

Он подчеркнул, что «фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов».

Позднее стало известно, что московские власти решили сделать исключение для сезонных летних кафе и веранд — туда можно будет попасть и без кода.

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Кроме того, с 22 июня в Москве действует запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Как в помещениях, так и на улице.

«Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. В тоже время эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды», — писал Собянин.

Ограничения в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что «вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации для групп риска, для отдельных профессиональных групп уже введена в 10 субъектах РФ». Со следующей недели их список пополнится еще на восемь регионов.

Чиновница подчеркнула, что антикоронавирусные меры принимаются в каждом регионе в соответствии с решением местных властей при «взаимодействии с главными государственными санитарными врачами».

Решение о введении обязательной вакцинации для части населения приняли, в частности, в Кемеровской, Тульской, Сахалинской и Тверской областях. А также в обеих столицах и их областях, Ненецком автономном округе, Якутии и Краснодарском крае.