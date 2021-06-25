В России нашли первый образец «дельты плюс». Но больных с этой мутацией нет

«Дельта плюс» добралась до России

В России на сегодняшний день зарегистрирован один случай «дельты плюс», сообщила заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко «Фонтанке». Вероятнее всего, мутация была завезена в страну.

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В то же время, по словам специалиста, единичные случаи зафиксированы также в США, Великобритании и ряде других стран — Португалии, Швейцарии, Японии, Польше и Китае. Главным очагом распространения новой разновидности коронавируса остается Индия, где количество больных с «дельта плюс» возросло до 40.

Делать прогнозы относительно опасности распространения «дельты плюс» преждевременно, уверена Даниленко. На фоне общей эпидемиологической картины в той же Индии показатель заболеваемости «дельтой плюс» выглядит незначительным.

«Да, мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка. Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант «дельта-плюс», пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы», — уточнила она.

В Роспотребнадзоре достоверность информации о дебюте «дельты плюс» в России подтверждать не стали, отметив, что эти данные проверяются. «Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы», — сказано в сообщении ведомства.

После пояснения Роспотребнадзора Даниленко уточнила свои слова о первом случае заражения в России. Так, речь в ее ответе шла об образце «дельты плюс», а не о конкретном пациенте с мутацией. При этом взят он был еще в апреле, когда ученые впервые обнаружили эту разновидность штамма.

«Нет никаких данных, что это заражение, есть только данные, что есть такой образец. Но стоит особо подчеркнуть, что этот образец — это образец от апреля, ни в мае, ни в июне ни одного такого больше не нашли, это старый образец. Больше мы его не выявили, никакого распространения мы не видим, ничего нет», — цитирует ее ТАСС.

Чем отличается новая мутация

В Индии, где «дельта плюс» (официальное название — B.1.617.2 или AY.1) появилась первой, классифицировали эту разновидность как «вызывающую беспокойство».

По сути, AY.1 является версией уже существовавшего ранее штамма «дельта» (то есть принципиально это одна и та же мутация), который в свою очередь называют самым прогрессирующим и опасным из-за высоких темпов распространения. В России, напомним, в порядка 90% новых случаев заражения обнаружили именно «дельту».

Эксперты отмечают, что штамм «дельта плюс» лучше своего предшественника приспособлен к проникновению в организм и обходу иммунный системы за счет повышенной способности связываться с рецепторами клеток человека.

Кроме того, «дельта плюс», как заявил Quartz India ведущий вирусолог Индии Шахид Джамиль, в силу своих свойств может привести к снижению эффективности вакцин, поскольку штамм уменьшает активность антител у вакцинировавшихся и перенесших COVID-19. Тем не менее, учитывая то, что появилась AY.1 недавно, делать выводы непосредственно о том, что она опаснее в плане воздействия на организм человека, пока рано.

«Нам необходимо изучить свойства: каковы клинические проявления, хорошо ли работают наши диагностические тесты для их обнаружения, эффективно ли лечение», — подчеркивает специалист Мичиганского университета, доктор Бхрамар Мукерджи.

Врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в разговоре с «Газетой.Ru» согласился, что неблагоприятные прогнозы о «дельте плюс» преждевременны. Так или иначе, он подтвердил предварительные выводы коллег о факторах, которые говорят о том, что AY.1 сравнительно легче заразиться.

«Дельта плюс» является более заразным и уже не умеет временной вирусной нагрузки, то есть при недлительном контакте, к сожалению, есть возможность им заразиться. Не имея иммунитета, не имея защиты, популяционного иммунитета ни от вакцинации, ни от переболевших, учитывая, что мы относимся к вирусу слишком расслабленно и не соблюдаем никаких режимов, этот штамм при своей эволюции дальнейшей, а для развития новых штаммов нужно около двух месяцев, может вызвать очень огромную волную заболеваемости, гораздо, в разы сильнее, чем обычный первый индийский штамм», — констатировал он.

25 июня представитель Минздрава в штате Мадхья-Прадеш Акаш Трипати заявил газете New Indian Express, что в регионе скончались двое пациентов с «дельтой плюс». Это первые жертвы новой версии «индийского штамма».