С биноклем и антеннами: как житель Крыма шпионил для Украины

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали жителя Симферополя по подозрению в государственной измене. Как сообщил Центр общественных связей ведомства, в течение длительного времени мужчина промышлял шпионажем — в частности, собирал для Минобороны Украины информацию о полетах российской военной авиации над территорией полуострова и акваторией Черного моря.

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«Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации», — уточняется в заявлении ЦОС ФСБ.

Позднее была опубликована видеозапись задержания возможного агента украинской разведки. На кадрах оперативной съемки показаны следственные действия и комната подозреваемого: в ней обнаружено специальное антенное и приемное оборудование, бинокль, а также карта Крыма с отметками расположения наземных диспетчерских зон.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса («Государственная измена»), максимальное наказание по которой — до 20 лет лишения свободы.

Российские спецслужбы в последние годы регулярно проводят задержания по обвинению в государственной измене. Многие из них — как раз в Крыму.

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Пенсионерка-шпионка

Так, в марте виновной в государственной измене была признана 65-летняя жительница Севастополя Галина Довгополая. Задержание пожилой женщины, критиковавшей референдум и отправившей своих детей на Украину, произошло еще в 2019-м. С тех пор она находилась под арестом, некоторое время — в СИЗО в Москве.

Следствие установило, что пенсионерка передавала разведке Министерства обороны Украины секретную информацию об отдельном авиационном полке Черноморского флота России. Эти данные составляли ключи к таблицам радиопозывных, а также таблицы дежурного радиста и таблицы телеграфных, флажных, телефонных и радио позывных.

Дело Довгополой рассматривалось в закрытом режиме. По факту шпионажа ее приговорили к 12 годам колонии.

Бывшая военнослужащая

В начале июня военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшей российской военнослужащей Татьяне Кузьменко, которая ранее признала вину в госизмене.

Правоохранители выяснили, что Кузьменко входила в состав агентурной группы в Крыму, курируемой начальником херсонского подразделения военной разведки Украины Олегом Ахмедовым. Деятельность этой группы была пресечена ФСБ России в апреле 2020-го. В период с 2017 по 2018 год Кузьменко передавала закрытую информацию украинской стороне.

По данным следствия, украинская разведка планировала ряд диверсионно-террористических актов на объектах социальной и военной инфраструктуры в России.

Государственное обвинение просило для Кузьменко наказание в виде 12 лет лишения свободы. В итоге суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы с отсрочкой в два года, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.

Продавец одежды

В мае обвинительный приговор был вынесен жителю Крыма Ивану Яцкину, задержанному в октябре 2019 года в селе Доброе Симферопольского района.

Сотрудники ФСБ выяснили, что в 2016-м Яцкин, имеющий российское и украинское гражданство, сотрудничал с СБУ и передавал персональные данные о сотрудниках оперативно-поискового бюро МВД по Крыму полуострова. Яцкин общался с местными полицейскими и хранил добытую информацию на своем компьютере, передавая ее украинских спецслужбам, когда ездил на Украину.

За свою работу 43-летний мужчина, работавший в магазине спецодежды и воспитывавший трех несовершеннолетних детей, получал денежное вознаграждение.

Несмотря на обращения Яцкина к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему и его семье, Верховный суд Крыма приговорил его к 11 годам строгого режима.