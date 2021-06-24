ФСБ задержала жителя Крыма за сбор данных о военной авиации для Украины
Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который собирал для спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.
Отмечается, что в течение долгого времени россиянин посредством специального антенного и приемного оборудования по заданию украинских спецслужб получал необходимую информацию.
«Добываемые сведения планировалось использовать против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении ЦОС.
В отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (» Государственная измена») и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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