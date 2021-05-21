Суд отправил жителя Крыма на 11 лет в колонию за госизмену

Верховный суд Крыма отправил жителя республики Ивана Яцкина в колонию за госизмену. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. С отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В январе прошлого года Ивану Яцкину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины. По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации. В середине октября мужчину доставили в Москву.

Ранее сообщалось, что осужденного за госизмену бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева досрочно освободили.