«Два исторических провала»: Путин назвал меры поддержки демографии

Предложение о «декретных» выплатах бабушкам и дедушкам, которые помогают семьям в воспитании детей, требует тщательной проработки, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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Так он прокомментировал инициативу уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, озвученную на XX съезде «Единой России» 19 июня, о специальных выплатах на период воспитания детей.

«Я эту инициативу только услышал, ее надо обсуждать. Нужны детали, суммы, размеры, сроки. Поэтому в ходе подготовки этого предложения будем обсуждать детали и смотреть на возможность или невозможность», — приводит ТАСС слова Котякова.

В своем выступлении Кузнецова указала на большую долю детей от общего населения России и напомнила, что в Конституции дети называются главным приоритетом государственной политики.

В этой связи она предложила расширить форму и увеличить размер маткапитала, а также кодифицировать понятие многодетной семьи, поскольку в разных регионах России семьи получают совершенно разные льготы и пособия, а могут быть вообще не признаны многодетной семьёй.

«Конечно, нужно менять эту ситуацию, должно быть единое определение многодетной семьи, единый закон и единый формат поддержки многодетных семей», — отметила омбудсмен.

Она также указала, что большой ресурс для поддержки многодетных семей заложен в налогообложении — в различных льготных формах, к примеру, обнуление НДФЛ для семей, купивших жильё.

Помимо этого, Кузнецова заявила, что время, которое родители тратят на воспитание детей, может учитываться в общем трудовом стаже.

«Последующие дети ни в коем случае не должны понижать уровень дохода семьи, а наоборот, служить большей защищённости семьи», — подчеркнула омбудсмен.

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На этом же съезде президент России Владимир Путин заявил, что Кузнецова должна войти в первую пятёрку федерального избирательного списка «Единой России» на сентябрьских выборах в Госдуму.

«В последнее время у нас появилось ещё одно имя, которое знает теперь вся страна — это Анна Юрьевна Кузнецова. У неё самой большая, дружная семья — семеро детей растут у неё в семье. И, как вы знаете, она является омбудсменом по правам ребёнка, по защите прав детей», — подчеркнул президент России.

Касательно собственно поддержки многодетных семей глава государства предложил освободить от уплаты налога на доход от продажи недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение года они используют деньги на приобретение нового жилья.

«И таким образом мы с вами, уважаемые коллеги, сможем предоставить людям больше возможностей для улучшения жилищных условий.

Какая-то копеечка в руках останется — они смогут использовать её для покупки большей квартиры», — обратился он к присутствующим.

Он упомянул про сложную демографическую ситуацию в России из-за «двух исторических провалов» и напомнил про ряд новых мер по поддержке семей с детьми.

«С 1 июля, как вы знаете, начнутся выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях. Предусмотрена и помощь будущим мамам, которые находятся в сложном материальном положении. Также будет повышен размер оплаты больничного по уходу за ребёнком младше восьми лет», — рассказал Путин.

В целом, увеличению численности населения должно способствовать развитие экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, укрепление традиционных ценностей, указал Путин.

Он сообщил, что и у федерального правительства, и у ЕР есть наработки для создания целостной эффективной системы поддержки малообеспеченных семей с детьми, чтобы до конца 2026 года значительно снизить их риски столкнуться с бедностью.

«Для современного качества жизни, для уверенности людей в будущем важно всё: и эффективная социальная поддержка, и комфортная среда в городах и посёлках, доступные места в детских садах и яслях, и, конечно, новые рабочие места, причём везде, во всех регионах страны», — резюмировал глава государства.