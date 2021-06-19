Детский омбудсмен предложила повысить маткапитал и ввести «декретные выплаты» для бабушек и дедушек

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о необходимости повышения размера детского капитала, передает РИА «Новости».

Такое заявление она сделала, выступая на съезде партии «Единая Россия».

«Маткапитал, на наш взгляд, должен расти, формы его должны расширяться», — сказала Кузнецова.

Она также отметила, что годы, которые родители тратят на воспитание детей, нужно включать в трудовой стаж.

«Мы понимаем, что это было бы очень важно для многодетной семьи, но, мне кажется, эта мера поддержки может быть актуальной для многих семей», — отметила Кузнецова.

Кроме того, она считает, что следует предусмотреть «декретные выплаты» для бабушек и дедушек, которые помогают с детьми. По ее словам, это тоже могло бы служить большим подспорьем, особенно для молодых семей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой источники сообщала, что вице-премьер России Татьяна Голикова предложила расширить сферу использования маткапитала.