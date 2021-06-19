Путин предложил освободить семьи с детьми от налога с продажи жилья

Президент России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже жилья при условии, что в течение календарного года полученные средства будут направлены на покупку новой жилплощади. С такой инициативой глава государства выступил в ходе XX съезда партии «Единая Россия».

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Сегодня при продаже жилья, которое находится в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы это семья при рождении детей последующих могла быстрее купить новое жилье», — пояснил президент.

Выступая на съезде, Путин также подчеркнул, что поддержка семей с детьми является одним из важнейших приоритетов «Единой России». Глава государства напомнил, что партия последовательно выстраивает целую линейку адресных мер помощи таким семьям.