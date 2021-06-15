Дорасти до оружия: кому не выдадут лицензию на огнестрел

Российские депутаты одобрили поправки в ФЗ «Об оружии», увеличив возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года. В действующей редакции минимальный возраст в 21 год установлен только для приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

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При этом есть исключения из правил. Поправки не коснутся тех, кто уже отслужил или еще проходит военную службу или работает в государственных военизированных организациях и имеет воинское звание либо спецзвание. Они так же, как и россияне, «относящиеся к коренным малочисленным народам РФ, ведущие традиционный образ жизни» в местах традиционного проживания, а также те, кто профессионально занимается охотой, могут приобретать охотничье оружие по достижении возраста 18 лет.

Кроме того, была принята поправка о годовом запрете на выдачу лицензии на оружие тем, кто был пойманным пьяным за рулем. Лицензии на оружие также не будут выдаваться отбывшим наказание за терроризм или его оправдание, экстремизм и насилие над детьми, и тем, кто хоть раз был осужден за незаконный оборот оружия

Помимо этого, Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предлагает приравнять к тяжкому преступлению незаконный сбыт боеприпасов, огнестрельного оружия и его составных частей и выделить в отдельную статью 222.2 УК РФ.

Как отмечают депутаты, такие изменения необходимо внести в УК и УПК РФ для того, чтобы «усилить ответственность за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия».

В пояснительной записке указывается, что «законопроектом предлагается уточнить часть 2 статьи 213 УК РФ, приравняв хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся, пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, аналогичному деянию, совершенному с использованием оружия».

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Одобрено и усиление наказания по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ (незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Ответственность за преступления в случае вступления закона в силу составит до 10 лет лишения свободы, в составе организованной группы — до 15 лет.

За сбыт взрывных веществ предлагается наказывать сроком до 20 лет лишения свободы.

Отдельным квалифицирующим признаком станет использование интернета для совершения преступлений.

Помимо этого комитет Госдумы по госстроительству и законодательству считает, что необходимо внести поправку, которая в несколько раз увеличила бы административные штрафы за публикации в СМИ и интернете рекомендаций по изготовлению взрывчатки и переделке оружия в боевое, пишет ТАСС.

По данным агентства, комитет рекомендовал внести эту поправку в законопроект о штрафах за публикации в СМИ о террористических организациях без маркировки об их запрете на территории России.

Во многом эти изменения связаны с недавней трагедией в одной из школ Казани. Бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев 11 мая расстрелял несколько школьников и учителей. Всего были убиты девять человек и пострадали 23. 19-летнего Галявиева арестовали на месте преступления, ему грозит пожизненное заключение. После этой трагедии президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по предотвращению подобных случаев.