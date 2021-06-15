Госдума одобрила повышение возраста для приобретения оружия до 21 года

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Государственная дума во вторник, 15 июня, приняла во втором чтении законопроект, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что одна из поправок законопроекта повышает возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.

Это правило не будет распространяться на тех граждан, которые прошли или проходят военную службу, а также служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

В настоящее время ограничение в 21 год касается только приобретения гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Ранее в Госдуме предложили ввести разный возрастной ценз на продажу оружия в зависимости от региона.