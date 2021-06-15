Нетрезвым водителям могут ограничить право владеть оружием

В Государственной думе предлагают ужесточить требования для выдачи лицензий на оружие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на поправки к законопроекту, вносящему изменения в закон «Об оружии».

В частности, поправки предусматривают запрет выдачи лицензии на оружие россиянам, управлявшим автомобилем в нетрезвом состоянии. В случае принятия инициативы такой запрет будет действовать в течение года «со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию».

Кроме того, предусматривается запрет на выдачу лицензий лицам, когда-либо осужденным за преступления террористического или экстремистского характера, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, и насилие над несовершеннолетним.

Поправки в законопроект внесены ко второму чтению.

Ранее в Общественной палате России предложили требовать справку о доходах при получении лицензии на оружие.