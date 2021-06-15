«Справили естественную нужду»: в Приморье осквернили памятник Герою России Пешкову

Двое несовершеннолетних девушек задержаны сотрудниками полиции в городе Арсеньеве в Приморском крае по подозрению в осквернении памятника Герою России Олегу Пешкову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю.

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В ведомстве уточнили, что сигнал о правонарушении поступил поздним вечером 14 июня от 66-летней местной жительницы. Она сообщила, что на улице Калининской неизвестные лица осквернили мемориал (не сказано, каким именно образом), вырвали цветы и раскидали их по территории сквера. При этом «Комсомольская правда — Владивосток» утверждает, что подозреваемые также «справили естественную нужду на мемориале».

Правоохранители провели проверку и, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, сумели установить причастных — ими оказались девушки-подростки в возрасте 14 и 15 лет соответственно.

Обе возможные правонарушительницы были задержаны и доставлены в местное отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств случившегося, информация о них будет передана в органы образования Арсеньевского городского округа. Дело находится на контроле у прокуратуры города.

Мемориал Пешкову

Летчик Олег Пешков почти десять лет служил в Яковлевском муниципальном районе и проживал в Арсеньеве. В ноябре 2015-го российский военнослужащий погиб во время боевых действий в Сирии. Пилотируемый им бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС в ходе антитеррористической операции, экипаж сумел катапультироваться, однако Пешков был расстрелян с земли боевиками. Штурман Константин Мурахтин приземлился вне зоны обстрела и был эвакуирован. Впоследствии Пешкову было посмертно присвоено звание Героя России.

После гибели Пешкова военные, предприниматели и другие жители Арсеньева организовали сбор средств для увековечения памяти летчика в центре города. Спустя год памятник был открыт. Кроме того, относительно недавно был реконструирован и сквер, на территории которого расположен мемориал. На эти цели в 2020-м инициативная группа местных жителей получила грант из краевого бюджета. На эти средства, в частности, была установлена система видеонаблюдения.

Какое наказание предусмотрено в России за осквернение мемориалов

В России, согласно статье 243 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность за вандализм в отношении воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений в память о погибших при защите страны. Максимальное наказание – пять лет лишения свободы (если деяние было осуществлено группой лиц или с применением насилия). Также подобное преступление может наказываться штрафом до 5 млн рублей, обязательными работами на срок до 480 часов либо принудительными работами на срок до пяти лет.

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