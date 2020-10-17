Дети осквернили воинский мемориал в Ельце
В Ельце дети осквернили мемориал, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Липецкой области.
По данным следствия, пять местных жителей водили хоровод вокруг Вечного огня, жгли венки, бросали в огонь окурки и справляли нужду. Их действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения.
Сотрудники правоохранительных органов установили личности причастных к вандализму, самому старшему из них 17 лет, остальным – от семи до девяти лет. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
Статья о вандализме, совершенном группой лиц, предусматривает наказание до трех лет лишения свободы, напоминает СК.
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