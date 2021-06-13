Госпитализированы 10 туристов: что грозит виновнику ДТП в Ленобласти

К ДТП с экскурсионным автобусом недалеко от деревни Верхние Мандроги в Подпорожском районе Ленинградской области привел сильный дождь, сообщили в Лодейнопольском межрайонном Следственном отделе регионального СК.

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По предварительной версии следствия, водитель не справился с управлением на грунтовой дороге, в результате автобус Zhong Tong с 46 пассажирами съехал в кювет и перевернулся. Травмы получили 10 человек, семеро были госпитализированы в Подпорожскую больницу, трое — в Лодейное Поле.

«Для организации работы на месте происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы под руководством руководителя следственного отдела в составе следователей и следователей-криминалистов, а также сотрудников полиции», — говорится в сообщении правоохранителей.

Правоохранители проводят доследственную проверку по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальная санкция по 1 части предусматривает два года реального заключения.

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По предварительным данным, в автобусе находились семь несовершеннолетних. Никто из них не пострадал, пишет РИА «Новости» со ссылкой на областное управление МЧС РФ.

Состояние одной из госпитализированных пассажирок оценивается медиками как тяжелое. По сообщению kp.ru, у женщины сломана ключица, открытая черепно-мозговая травма и перелом таза.

На месте ДТП кроме следственно-оперативных групп работали четверо спасателей 139 пожарной части, которые деблокировали одного из пострадавших.

Перевозкой туристов руководил индивидуальный предприниматель по фамилии Байрамов, контракт с ним заключила петербургская турфирма. Непосредственно за рулем автобуса находился 55-летний уроженец Армении, сообщает «Фонтанка».

«По предварительной информации, ДТП произошло по собственной неосторожности водителя», — отметили в региональном ГУ МВД.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в полиции, причиной ДТП стал выезд водителя на обочину.

Подпорожская городская прокуратура согласилась с версией СК и МВД.

«По предварительным данным водитель рейсового автобуса не справился с управлением и допустил съезд в кювет», — указывает надзорное ведомство.