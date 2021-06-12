На Урале произошло смертельное ДТП с ребенком

В ДТП в Свердловской области четыре человека погибли, еще пять пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информационной политики региона.

Авария произошла на 136-м км автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск возле поселка Атымья.

«По предварительным данным, в результате погибло четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы», — рассказали в департаменте.

Там добавили, что части пострадавших помощь была оказана на месте, остальных госпитализируют в ближайшие медучреждения.

Ранее в Свердловской области произошла смертельная авария в закрытом городе Лесной. 10 июня в 7.20 по местному времени служебный автобус вез на смену работников местного предприятия. При движении по территории предприятия, у автобуса возникла неисправность. В результате водитель потерял управление и автобус наехал на шедших на предприятие людей. Погибли семь человек.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».