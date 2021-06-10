«Водитель потерял управление»: на Урале автобус наехал на остановку

Шесть человек, которые погибли в ДТП с автобусом в городе Лесном Свердловской области, работали на предприятии «Электрохимприбор», который входит в «Росатом».

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«Это автобус не комбината «Электрохимприбор», это автобус Нижнетуринского автотранспортного предприятия. По предварительной версии, у него отказали тормоза, и он совершил наезд на наших работников — шесть человек погибли. Конечно, [от предприятия будет оказана помощь семьям погибших]», — пообещали в пресс-службе «Электрохимприбора» в разговоре с ТАСС.

В СК отметили, что следователи устанавливают обстоятельства ДТП.

«По предварительным данным, в 7.20 утра служебный автобус с несколькими десятками граждан вез на смену работников местного предприятия. При движении по территории предприятия, у автобуса возникла неисправность. В результате водитель транспортного средства потерял управление и автобус наехал на шедших на предприятие людей», — отметили в ведомстве.

По данным следователей, все погибшие пешеходы, в автобусе травмы получили 5 человек.

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По различным данным, кроме шести погибших, в ДТП еще пострадали от 9 до 15 человек. «Подъем» уточняет, что из них четверо находятся в тяжелом состоянии, их готовили к отправке на вертолетах в больницы Екатеринбурга. Неисправность автобуса возникла, при переезде Т-образного перекрестка со спуска с горы. Водитель протаранил ворота и наехал на остановку КПП.

Как отмечает портал Е1 со ссылкой на департамент информационной политики, глава региона Евгений Куйвашев «поручил минздраву региона оказать всю необходимую помощь центральной медсанчасти ФМБА, работающей в городе Лесном». «Принято оперативное решение о госпитализации пострадавших в областные учреждения», — говорится в сообщении. Отмечается, что на место были отправлены три вертолета Центра медицины катастроф.

Как рассказал «Интерфаксу» начальник Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть №91 Федерального медико-биологического агентства» Виктор Мишуков некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По данным агентства, санавиация госпитализировала пять человек.

Мишуков рассказал, что сейчас врачи диагностируют пострадавших. Им сделают компьютерную томографию. По его словам, среди пострадавших детей нет.

Тем временем прокуратура начала проверку, пишет RT.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий будет выяснять, проходил ли автобус предрейсовый осмотр перед выездом на линию, а водитель — медицинский осмотр. Кроме того, будет выясняться, как давно автобус эксплуатируется транспортным предприятием, проходил ли все положенные ремонтные работы», — сообщили в прокуратуре.

СК уточняет, что открыто уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.