В СК рассказали подробности об аварии с шестью погибшими в Свердловской области

В СК России по Свердловской области заявили, что все погибшие в аварии с автобусом в поселке Горный были пешеходами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

По информации следователей, в 7.20 служебный автобус с несколькими десятками граждан вез на смену работников местного предприятия. При движении по территории предприятия, у автобуса возникла неисправность. В результате водитель потерял управление и автобус наехал на шедших на предприятие людей.

Погибли шесть человек, несколько получили травмы. В автобусе травмы получили, согласно предварительным данным, пять человек.

На место ДТП прибыли экстренные ведомства, начата проверка. В настоящий момент там работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают личности погибших и пострадавших.

Ранее сообщалось, что перед предприятием присутствует большой спуск, во время съезда с которого у автобуса, по оперативным данным, отказали тормоза. В итоге он на большой скорости протаранил ворота предприятия и наехал на людей, которые находились на остановке и ждали этот автобус.