Кого и откуда российская полиция сможет забирать в вытрезвители

Полиция сможет доставлять в вытрезвители людей, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, указано в утвержденном приложении к приказу МВД России.

Реклама

Правоохранители будут забирать пьяных людей с улиц, площадей, стадионов, вокзалов, аэропортов, железнодорожных станций, привокзальных площадей, скверов, парков, из поездов и других общественных мест.

Помимо этого, если человек находится в жилище в алкогольном, наркотическом или любом другом опьянении, силовики могут забрать его в вытрезвитель по письменному заявлению людей, находящихся в этом же помещении. Решение принимается полицией, если есть основания прогнозировать, что пьяный может нанести вреди кому-либо или испортить имущество.

Доставлять людей в вытрезвители должен только наряд полиции в составе не менее двух человек на служебной машине с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Кроме того, при необходимости полицейские будут оказывать пьяным первую помощь или вызывать «скорую».

Ранее Минздрав уточнял, что в вытрезвители будут помещать только тех, кто находится в беспомощном состоянии, речи о принудительном определении кого-либо в медучреждение не идет.

«Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан.

Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — указывали в министерстве.

Закон о восстановлении системы вытрезвителей президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года. Решения о создании вытрезвителей будут приниматься на региональном уровне в индивидуальном порядке с учетом потребностей каждого из субъектов, указывали в Минздраве.

«Правила организации деятельности этих учреждений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. Данные правила будут включать в себя виды помощи, которые оказываются в этих организациях», — поясняли в ведомстве.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев подчеркивал, что помещение человека в вытрезвитель не является нарушением его прав.

«Что касается пьяного, невменяемого. Конечно, его надо поместить в вытрезвитель. Ну, ладно летом, еще тепло, а зимой человек и замерзнуть может», — детализировал правозащитник.

Руководитель Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик указывал на важную роль вытрезвителей именно для здравоохранения.

По его словам, сейчас люди в состоянии сильного алкогольного опьянения доставляются в больницы, а возвращение системы вытрезвителей даст возможность разгрузить медицинских работников.

Менчик отмечал, что потенциальные клиенты вытрезвителей не нуждаются в медицинской помощи, но создают большую нагрузку на скорую помощь и медучреждения. Эксперт рассказывал, что в некоторых регионах страны вытрезвители уже есть, и эта система себя оправдала.

«Безусловно, такие учреждения должны иметь соглашение с медучреждениями на случай, если состояние этого «страдальца» ухудшится и потребуется госпитализация», — пояснял нарколог.

Первые медицинские вытрезвители с амбулаториями в нашей стране появились в 1902-1903 годах в Киеве, Саратове и Ярославле.

К началу Первой мировой войны «убежища для алкоголиков» существовали во многих губернских городах Российской империи. Помимо медицинских вытрезвителей, при полицейских участках повсеместно существовали общие камеры для вытрезвления.

Практика принудительного вытрезвления развилась в 30-е годы. Первый советский вытрезвитель (с сочетанием медицинских и полицейских функций) открылся в ноябре 1931 года в Ленинграде. Приказом наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии вытрезвители были выведены из ведения Наркомата здравоохранения и подчинены НКВД, с тех пор они были встроены в структуру органов внутренних дел.

В России с середины 90-х годов вытрезвители начали закрываться, и к октябрю 2011 года все они прекратили работу.