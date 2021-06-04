Ангарскому маньяку дали третий срок

Ангарский городской суд признал виновным ангарского маньяка Михаила Попкова еще в двух убийствах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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Серийного убийцу приговорили к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы. «По совокупности преступлений <…> ему окончательно назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с лишением специального звания мл[адшего] лейтенанта милиции», — сообщили в суде.

В 1995 году Попков убил незнакомую женщину в лесном массиве возле автобазы «Автоколонна 1948». Спустя некоторое время он убил другую женщину в районе СНТ «Этилен». Тело второй жертвы так и не было найдено.

От последнего слова подсудимый отказался. При этом суд исключил из предъявленного следствием обвинения признак совершения убийства с изнасилованием, поскольку не было собрано весомых доказательств.

Следственное управление СК России по Иркутской области сообщает в свою очередь, что «о данных преступлениях Попков написал явки с повинной, находясь в особорежимной исправительной колонии». О преступлениях Попков рассказал следователям, потому что устал работать в колонии и пожелал отправиться «в отпуск». Прошлым летом его этапировали в Иркутскую область, под Ангарск, чтобы провести следственные действия.

По данным СК, июльской ночью 1995 года милиционер Попков предложил 19-летней девушке подвезти ее, после чего распил с ней спиртное и предложил вступить в интимную связь. Получив отказ, маньяк изнасиловал и убил женщину, ударив ее несколько раз топором по голове, сбросив тело в реку. Тем же летом при схожих обстоятельствах он вывез другую женщину в лес, изнасиловал и зарубил ее. Об этом Попков сам рассказал следователям.

«Я подобрал ее на улице у гостиницы. Мы вместе покатались по городу, купили какой-то легкий алкоголь — скорее всего, вино — и приехали сюда. Выпили, затем вступили в половую связь, после чего между нами возник конфликт, и я убил ее. Тело волоком стащил вниз и бросил в воду», — заявил он в ходе следственного эксперимента.

Самый кровавый маньяк

Михаила Попкова задержали в 2012 году в поезде на Владивосток, куда он поехал купить автомобиль. «На момент совершения преступлений мужчина был действующим сотрудником милиции», — сообщали «Газете.Ru» в пресс-службе Ангарского городского суда.

В 2015 году суд приговорил экс-милиционера к пожизненному лишению свободы за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство. В 2018 году за другие 56 убийств и еще одно покушение он получил второй пожизненный срок. Попков сознался еще в трех убийствах, но суд счел его вину недоказанной.

Всего следствие установило, что Попков причастен к 86 убийствам, которые были совершены в Иркутской области с 1995 по 2010 годы. Во всех расправах он признался сам, однако правоохранители полагают, что жертв маньяка было больше. Для сравнения, Андрей Чикатило был признан виновным в 52 убийствах (Верховный суд впоследствии заявил о 43 его жертвах).

Психиатры признали Попкова вменяемым, однако обнаружили у него гомицидоманию — непреодолимое желание убивать. Агрессия при этом была направлена только на женщин, причем тех, которых Попков считал «морально неустойчивыми». СМИ сообщали, что в начале девяностых ему изменила жена, что усугубило психологические проблемы преступника. Следователи также отмечали «женоненавистничество» убийцы. Исчезали женщины в основном вечером или ночью. Маньяк убивал с помощью топора, ножа, шила, отвертки или удавки. Тела женщин находили в лесу, на кладбище или на обочинах дорог вокруг Ангарска.

Следственная группа, нашедшая маньяка, начала работать в 1998 году. Нашли Попкова с помощью ДНК-экспертизы. Следователи собирали генетические образцы у всех местных владельцев автомобилей «Нива» — было известно, что именно этот внедорожник водит предполагаемый маньяк.

«Следователи назначили и провели 64 молекулярно-генетические экспертизы в отношении 3,5 тысяч лиц, а также значительное количество судебно-медицинских, биологических, дактилоскопических, почвоведческих, трассологических и криминалистических экспертиз, допросили более тысячи человек», — говорили в пресс-службе СКР «Газете.Ru».

«Показания он давал поэтапно, восстанавливая в памяти совершенные преступления. Об обстоятельствах рассказывал добровольно, с пафосом и даже смакуя», — рассказал Евгений Карчевский, возглавивший следственно-оперативную группу в 2014 году.

Завершилось следствие лишь в 2016 году, объем уголовного дела Ангарского маньяка составил 322 тома.