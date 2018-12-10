От Салтычихи до Чикатило: самые кровавые маньяки России

Суд назначил второй пожизненный срок ангарскому маньяку Михаилу Попкову, который за 20 лет совершил на территории Иркутской области не менее 81 убийства. В январе 2015 года за 22 убийства и два покушения бывшего милиционера впервые приговорили к пожизненному лишению свободы. После вынесения приговора преступник признался в других эпизодах, и расследование продолжилось в рамках нового уголовного дела. Если брать во внимание только доказанные случаи, Попкову удалось переплюнуть по числу жертв самого Андрея Чикатило.

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Изощренных садистов, изуверов и серийных убийц хватало в России во все эпохи. Особо дурную славу снискала в середине XIX века представительница очень знатного дворянского рода Дарья Салтыкова. Рано овдовев, она помутилась рассудком и ради забавы начала издеваться над крестьянами, доставшимися в наследство от покойного супруга. Феноменально жестокая московская помещица по прозвищу Салтычиха пытала своих крепостных за малейшие провинности, будь то некачественная, по ее мнению, стирка или уборка. По ее приказу конюхи до смерти запарывали обреченных шпицрутенами. Крестьянок Салтычиха любила «наказывать» сама, вырывая им волосы, обливая кипятком и оставляя голыми на морозе. Особенной ненавистью безумицы пользовались молодые невесты.

Власти демонстративно закрывали глаза на выходки Салтычихи при Елизавете Петровне и Петре III, наказывая лишь самих жалобщиков.

Будучи уверенной в собственной безнаказанности из-за родства с влиятельными придворными, помещица придала своим деяниям неслыханные масштабы. Конец ее злодеяниям положила только Екатерина II, решившая устроить показательный процесс. После трехлетнего следствия Салтычиха были признана виновной в убийстве 38 человек. В отношении гибели еще 26 за ней было оставлено подозрение. Более поздние исследователи полагают, что за семь лет женщина насмерть замучила в своем поместье до 138 крестьян.

По решению суда Салтыкову лишили дворянского титула и приговорили к пожизненному заключению в подземной темнице без света и общения. Перед отбытием в тюрьму она в течение часа стояла на эшафоте прикованной к столбу с надписью над головой «мучительница и душегубица». Салтычиха умерла в 1801 году после 33 лет ареста.

Служитель Царскосельского лицея Константин Сазонов, упомянутый Александром Пушкиным в одной из строчек, убивал людей ради наживы. Этот «дядька» успел отправить на тот свет шесть или семь человек, пока в 1816 году не попался полицейским.

Мотивы каменщика Федора Ковалева носили религиозный подтекст. В конце XIX века он заживо замуровал в специально вырытых ямах 25 человек, в том числе двух своих малолетних детей, жену, брата, сестру и мать. Будучи старообрядцами, они панически боялись назначенной правительством на 1897 год переписи населения, считая участие в ней проставлением печати антихриста. Эти люди решили уйти из жизни добровольно. Отслужив поминальный обряд, они сами легли на дно своих могил, а Ковалев аккуратно заложил пространство кирпичами.

Дело о массовом убийстве на Терновских хуторах велось под личным наблюдением Николая II. Ковалева отправили в одиночную камеру на территории монастыря в Суздале, а на фоне революционного хаоса 1905 года он неожиданно вышел на свободу, женился заново и у него родились трое сыновей.

Одного из первых зарегистрированных и разоблаченных серийных убийц Российской империи Николая Радкевича по классификации можно отнести к маньякам-«миссионерам». В 14-летнем возрасте он лишился девственности с взрослой проституткой, которая заразила его сифилисом. Последовал скандал, и юношу с позором выгнали из кадетского корпуса. Потеряв шанс на военную карьеру, Радкевич провозгласил своей задачей «очищение мира» от развратных женщин. Своим жертвам молодой человек представлялся как Вадим Кровяник — под этим вымышленным именем он и вошел в историю русского уголовного сыска. Почти всегда он действовал по схожему сценарию. Втирался к доверие к девушке под видом клиента и приводил в номер гостиницы, где учинял над несчастной зверскую расправу с применением ножа. Использование псевдонима до определенного момента предохраняло Радкевича-Кровяника от поимки. Русского Джека-Потрошителя сумели задержать в 1909 году служащие одного из отелей после очередного убийства.

Три года спустя ему назначили восемь лет каторжных работ. Не успев отмотать весь срок, Радкевич был убит уголовниками на этапе.

Первым официально признанным маньяком в СССР был армянин из Тбилиси Владимир Ионесян. Помотавшись по стране и не сумев добиться признания как артист театра, он перебрался в Москву, где ходил по квартирам под видом работника ЖЭКа или сотрудника Мосгаза, за что получил в народе соответствующее прозвище. Снимая показания со счетчиков и проверяя газовые горелки, Ионесян оценивал количество и силу находившихся в квартире. Когда оппонент казался ему более слабым, бандит пускал в ход приобретенный в ГУМе туристический топорик. Первой жертвой Мосгаза стал 12-летний мальчик, а добычей – 60 рублей, флакон одеколона «Шипр» и пляжные очки. Отличительной особенностью облика Ионесяна была манера завязывать шапку-ушанку не на затылке, как делали москвичи, а на макушке, что выдавало в нем приезжего. Другой уликой, по которой Мосгаза искала милиция, стала кавказская внешность. В январе 1964 года маньяка арестовали на вокзале в Казани.

За пять убийств его приговорили к расстрелу. Мосгазу было всего 26 лет.

Имя более раскрученного и «результативного» садиста Андрея Чикатило давно стало в нашей стране нарицательным. Он безнаказанно орудовал в Шахтах и других городах Ростовской области более десятилетия, насилуя девочек и женщин, а затем жестоко расправляясь со своими жертвами. Было установлено, что с 1978 по 1990 годы школьный учитель русского языка и литературы лишил жизни 53 человека, хотя сам он сознался в 56 убийствах, а оперативники настаивали на 65 эпизодах. В ходе многолетних разбирательств были схвачены и осуждены непричастные к преступлениям люди, что вселило в Чикатило веру в собственную безнаказанность. Он был казнен уже после распада СССР в 1994 году.

Помимо ангарского маньяка Попкова учеником Чикатило называл себя Владимир Муханкин, совершавший преступления там же — в Шахтах и других населенных пунктах Донского края. С 13 лет он воровал и грабил, а также издевался над животными, и был несколько раз судим. Жертвами садиста по кличке Ленин, полученной в честь рождения в один день с вождем мирового пролетариата, стали четыре женщины, мужчина и три ребенка. Трупы несчастных Муханкин расчленял. Попался Ленин случайно, на допросах вел себя вызывающе, заявляя, что по сравнению с ним Чикатило — «цыпленок». В декабре 1996 года убийцу приговорили к расстрелу с конфискацией имущества. Однако поскольку в России в том же году ввели мораторий на смертную казнь, высшую меру заменили пожизненным лишением свободы. Муханкин и по сей день содержится в колонии «Черный дельфин».

Еще одним маньяком из этого региона был Завен Алмазян по прозвищу Стальные пальцы. Из-за измены любимой девушки он уже в 19 лет превратился в изощренного изувера, насилуя и убивая случайных прохожих. Против своих жертв Алмазян применял удушающие приемы, усвоенные им во время занятий вольной борьбой.

Ему удавалось несколько лет водить за нос сыщиков, однако конец оказался тем же, что и у Чикатило.

Одноклассник известного рок-музыканта Армена Григоряна, «по совместительству» зоотехник Московского конного завода №1 Сергей Головкин, он же маньяк-извращенец Фишер, в 1984-1992 годах крайне жестоко истязал, насиловал и умерщвлял мальчиков-подростков в Подмосковье, иногда сопровождая свои действия актами каннибализма. Свои злодеяния он творил в подвале собственного гаража, располагавшегося в 500 метрах от дачи президента Бориса Ельцина. По одной из версий, именно расстрел Головкина стал последним случаем применения смертной казни в России. На следствии он признался в 11 убийствах.

Балашихинский потрошитель Сергей Ряховский в 1988-1993 годах убил минимум 18 человек, преимущественно женщин пожилого возраста. После первой отсидки и процедуры «опущения» в тюрьме маньяк перенаправил свой гнев на гомосексуалистов. Во время октябрьских событий у Белого дома уже пойманный и опознанный выжившей жертвой Ряховский написал письмо вице-президенту России Александру Руцкому, в котором представил себя невинной жертвой «антинародной власти». В его случае казнь тоже была заменена пожизненным заключением. В 2005 году потрошитель скончался от туберкулеза.

Врач-педиатр из Санкт-Петербурга Максим Петров по кличке Доктор Смерть в 1998-2000 годах совершил 50 разбойных нападений, убив 11 (по другим данным 12) человек.

Он проникал в жилища одиноких стариков, представляясь медбратом, делал им смертельную инъекцию, а затем грабил. Иногда преступление совершалось из-за 50 рублей или содержимого холодильника.

Но особенно близко подобрался к «рекорду» Чикатило бывший пэтэушник из Москвы, тихий и нелюдимый Александр Пичушкин, оказавшийся неуловимым битцевским маньяком, который наводил ужас на жителей юга столицы в начале 2000-х годов. Изучая опыт Чикатило, Пичушкин поставил себе цель совершить не менее 64 убийств — по количеству клеток на шахматной доске, за которой он часто проводил время. Доказанных жертв накопилось у него 49, хотя сам Пичушкин всегда настаивал на 61.

Маньяк знакомился у районной пивной с бомжами, алкоголиками и прочими маргиналами обоих полов и приглашал «продолжить банкет» в лесопарке, где изощренно расправлялся с беспомощными из-за выпитого людьми. Впоследствии Пичушкин переключился на знакомых. В категорию его мишеней входили также одинокие пожилые мужчины непрезентабельного вида, которых он вырубал ударом сзади по голове. Тела «шахматист» прятал в колодцах, коллекторах и труднопроходимой чаще леса.

Опьяненный «успехом», Пичушкин в какой-то момент потерял бдительность и был задержан 16 июня 2007 года.

Почти сразу он признался, что является давно разыскиваемым битцевским маньяком.

Пичушкин содержится в колонии «Полярная сова», где так запугал угрозой убийства единственного выжившего участника нападения на школу в Беслане Нурпашу Кулаева, что террорист попросил перевести его в другую камеру.