«Добрый и душевный человек»: как в Иркутске ловили насильника

В Иркутской области арестован 50-летний мужчина, которого подозревают в многочисленных изнасилованиях на протяжении 11 лет, сообщает пресс-служба регионального СК. От действий преступника пострадали 11 человек, в том числе три несовершеннолетних девушки.

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Как пояснили в ведомстве, преступления не удавалось раскрыть на протяжении долгих лет, поскольку мужчина «принимал тщательные меры для сокрытия следов преступлений». По версии следствия, изнасилования совершались с 2001 по 2012 год в городе Тулуне.

Мужчина, угрожая ножом, отводил жертв в безлюдные места, где насиловал их и забирал личные ценные вещи.

Сейчас задержанному предъявлены обвинения по двум статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают собирать доказательства, а также устанавливают причастность подозреваемого к другим эпизодам.

Насильника разыскивали в течение 18 лет. Долгое время правоохранители считали изнасилования женщин в Тулуне единичными случаями и не объединяли их в серию.

Как сообщает газета «Комсомольская правда — Иркутск», вычислить маньяка помогла группа оперативников, которая в 2015 году задержала «ангарского маньяка» Михаила Попкова, на чьем счету 78 жертв. Правоохранители, прибывшие для помощи в Тулун в прошлом году, повторно опросили всех потерпевших и свидетелей, и составили фоторобот.

В ориентировке было указано, что разыскивается мужчина 43-58 лет, ростом не менее 160 см, круглолицый, с русыми или темными волосами, плотного телосложения. Все потерпевшие также говорили о том, что насильник, скорее всего, был рабочим, поскольку от него пахло бензином и соляркой. Из особых примет указывали на шрам в районе переносицы, хрипловатый голос и грязную робу.

Как рассказали в Управлении СК по Иркутской области, только за последний год следователи допросили по этому делу более трех тысяч человек. Кроме того, были назначены и проведены исследования и генетические экспертизы более 15 тыс. биологических образцов проверяемых лиц.

«Эта работа продолжалась до тех пор, пока не было установлено лицо, чей генетический профиль совпал с ДНК нападавшего», — отмечается в сообщении ведомства.

Подозреваемого опознал по фотороботу один из жителей города, который рассказал, что знает мужчину, сильно похожего на разыскиваемого преступника. Основанием для задержания мужчины стал анализ ДНК. Его вызвали в отдел полиции и взяли биологический материал, который сравнили с образцами насильника, взятыми с жертв нападений. В ведомстве утверждают, что образцы ДНК совпали на 100%. Позже мужчина дал признательные показания.

Как оказалось, подозреваемый действительно был рабочим — бульдозеристом на угольном разрезе. Мужчина женат, есть двое взрослых детей. Жена работает учителем в местной школе.

В советское время он был судим за кражу госимущества.

При этом семья задержанного не верит в его причастность к изнасилованиям. По словам невестки подозреваемого, последний раз родственникам удалось пообщаться с мужчиной пару месяцев назад.

«И, конечно, новость о том, что его задержали, стала для нас громом среди ясного неба. Не верим мы, что это он! Он добрый, душевный, отзывчивый человек. Неужели вы думаете, что жена не заподозрила бы ничего подозрительного, если бы он действительно совершал преступления? Сейчас нам не разрешают видеться с ним, тесть находится в следственном изоляторе Иркутска. Никаких признательных показаний он не давал. Мы все верим, что его скоро оправдают, и мы забудем все это, как страшный сон», — передает ее слова «Комсомольская правда — Иркутск».

В декабре прошлого года стало известно, что бывшего милиционера Михаила Попкова суд в Иркутской области приговорил к пожизненному заключению за 59 убийств. В 2015 году «ангарского маньяка» также приговорили к пожизненному сроку. Его признали виновным в убийстве 22 женщин и нанесении тяжких телесных повреждений еще двум. Уже тогда он сознался еще в 60 эпизодах. Попков является самым кровавым маньяком в истории России: по числу загубленных жизней он превзошел печально известных Чикатило и Пичушкина.