«Это будет не ГУЛАГ»: мигрантов могут заменить заключенными

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников выдвинул идею привлекать заключенных к работам, на которых сейчас трудятся мигранты из Средней Азии. Об этом чиновник заявил в ходе заседания координационного совета уполномоченных по правам человека в Красноярске, передает ТАСС.

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Калашников напомнил, что недавно президент Владимир Путин встречался с главами Узбекистана и Таджикистана, обсуждался вопрос привлечения мигрантов на те объекты, где не хватает рабочей силы.

«Мы в свою очередь реально готовы организовать, это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия», — сказал он.

В частности, ФСИН хочет привлечь осужденных к восстановлению Сибири после лесных пожаров — чтобы они сажали деревья.

Глава ведомства добавил, что заключенный в этом случае «будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату». Калашников выразил мнение, что так решится не только трудовая проблема, но и будет дан старт решению проблемы социализации освободившихся.

Председатель СПЧ при президенте РФ Валерий Фадеев заявил «Газете.Ru», что в целом не против этой инициативы — сгонять на работы принудительно, «как это было в прошлые печальные времена, конечно, никто не будет».

«Если заключенным будет предложена работа, и они добровольно на нее согласятся, если она будет определенным образом оплачиваться, то почему нет. <…> Надо будет разбираться в деталях, какие есть предложения. Есть проблема: далеко не все осужденные заняты работой, далеко не во всех российских колониях есть работа. Это очень серьезная проблема, потому что сидеть за колючей проволокой без работы гораздо тяжелее, чем сидеть с работой», — подчеркнул Фадеев.

Заманчивая идея

Российские политики и чиновники в последнее время неоднократно предлагали привлекать заключенных для работы на стройках. В феврале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время встречи с замглавы ФСИН Анатолием Якуниным говорил, что в регионе можно привлечь на принудительные работы более 5 тыс. заключенных — они могли бы строить социальные объекты и инфраструктуру, а также объекты «Газпрома» и РЖД.

В марте 2019 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что труд осужденных можно было бы использовать в рамках муниципального и госзаказа. Она напомнила, что у ФСИН есть «положительный опыт» привлечения заключенных к переработке мусора. Условия безопасности труда при этом должны строго соблюдаться.

Депутаты Госдумы от КПРФ в 2015 году предлагали использовать труд осужденных на стройках и в сельском хозяйстве. «Мы получаем очень много писем от заключенных, в которых они пишут, что им не дают никакой возможности работать», — заявил в разговоре с «Российской газетой» глава юридической службы партии Вадим Соловьев.

Заключенные, по словам депутата, просто слоняются без дела. Это подрывает их психическое состояние, а из-за этого обостряются их отношения с администрацией пенитенциарных учреждений. Газета назвала этот законопроект «весьма революционным» и напомнила о «генетической памяти россиян» — ассоциации у многих возникли с трудовыми лагерями ГУЛАГа.

Коммунисты предлагали тогда трудоустраивать осужденных за тяжкие преступления только на территории колоний, а «нетяжким» — разрешить покидать колонии для работ. Речь шла не о принудительном труде.

Осужденные на БАМ

Менее месяца назад, в конце апреля, правительство РФ обсуждало возможность привлечения заключенных к строительству инфраструктурных объектов Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что этот вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Марата Хуснуллина 9 апреля. Проработка вопроса была поручена Минтрансу, ФСИН и РЖД.

Сейчас БАМ (достроить его планируют к 2030 году) страдает от кадрового голода из-за масштаба работ и пандемии COVID-19 — многие мигранты, вернувшиеся на родину, там и остались.

Дефицит рабочих рук пытаются решить с помощью солдат из железнодорожных войск — в 2021 году на БАМ должны бросить порядка 3 тыс. российских военнослужащих. РЖД требуется 15 тыс. рабочих для строительства БАМа, но пока что компания смогла мобилизовать около 5 тыс. человек.

Заключенные ГУЛАГ строили БАМ с 1932 года, через местные лагеря прошли около 2 млн человек. С 1933 по 1938 год, по официальным данным, в БАМлаге погибли около 40 тыс. человек. Силами зеков был построен 190-километровый участок железной дороги, соединяющий БАМ с Транссибом, также были закончены ветки до Комсомольска-на-Амуре и Братска. Система ГУЛАГ была ликвидирована в 1960 году.

Олимплаг

Летом 2014 года замглавы ФСИН Олег Коршунов предлагал отправить российских заключенных строить Крымский мост и убирать окрестности Сочи после Зимней Олимпиады.

«Большие ресурсы потребуются на строительство моста через Керченский пролив — нужно будет делать железобетон, заниматься металлообработкой. Мы в состоянии помочь», — говорил он. Он добавил, что

для уборки предместий Сочи «власти попросили 200 человек из колоний-поселений».

«Это люди не преступного мира», — заверял чиновник. При этом Коршунов признал, что рабочее время для осужденных часто незаконно продлевается, начальники колоний нарушают Трудовой кодекс. Тем не менее, рабским трудом привлечение осужденных к уборке территорий колоний он считать отказался.

А как сейчас?

По состоянию на март 2019 года осужденные трудятся на производственных объектах уголовно-исполнительной системы и их партнеров, сообщала ФСИН. Каждый год объем продукции, работ и услуг, произведенных ими, превышал 32 млрд рублей. Осужденные в основном занимаются производством готовых металлических изделий, шьют одежду и обувь, изготавливают мебель и работают на лесозаготовках.

Возможность привлекать осужденных к лишению свободы к труду предусмотрена законодательством РФ – статьей 103 УИК. На заключенных распространяются конституционные гарантии, обычно привлекают к работам добровольцев, это учитывается при рассмотрении ходатайств об условно-досрочном освобождении. Работать заключенные должны на основании договоров, их труд должен оплачиваться. Бесплатно трудиться они могут только на благоустройстве колоний и прилегающих территорий. Правозащитники регулярно выражают опасения по поводу того, что в колониях «процветает рабский труд» — об этом говорил «Московскому комсомольцу» правозащитник Лев Пономарев (имеет статус иностранного агента).

К ряду работ осужденных привлекать нельзя – это работа в административных зданиях, где хранятся спецтехсредства и служебная документация, работа ночными сторожами на удаленных объектах и водителями оперативных машин.

По мнению юристов, чтобы обеспечить законность труда заключенных, необходимы будут значительные материальные ресурсы.

В 2017 году ФСИН признала, что заключенные получают за свой труд меньше положенного. Средняя зарплата осужденного в 2016 году составляла, по данным Минюста РФ, всего 205 руб. в день (или 6355 руб. в месяц). Из 670 тыс. осужденных к труду привлекались 182,5 тыс. человек. Замглавы управления режима и надзора ФСИН Александр Дергачев тогда признал, что вопрос труда «достаточно дискуссионный», а служба знает о проблеме низкой зарплаты и «возможно, требуется более жесткий контроль».