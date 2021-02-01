Минздрав : в вытрезвители не будут помещать принудительно

В вытрезвители будут помещать только тех, кто находится или в беспомощном состоянии, или в потенциальной опасности, приводит ТАСС пояснение пресс-службы Минздрава РФ.

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В ведомстве подчеркнули, что речи о принудительном определении кого-либо в учреждение не идет.

«Важно отметить, что речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идет только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи», — детализировали в министерстве.

Решения о создании вытрезвителей будут приниматься на региональном уровне в индивидуальном порядке с учетом потребностей каждого из субъектов, указали в Минздраве.

«Правила организации деятельности этих учреждений будут утверждены совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. Данные правила будут включать в себя виды помощи, которые оказываются в этих организациях», — резюмировал в Минздраве.

Закон о восстановлении в России системы вытрезвителей президент России Владимир Путин подписал в конце прошлого года.

За органами государственной власти субъектов России органами местного самоуправления закрепляются «полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам».

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский ранее так объяснял суть инициативы: «Власти регионов могут заказать услуги у частных медицинских специалистов, организаций. В связи с этим услуги вытрезвителя и могут быть платными.

Почему услуга пьяному господину должна осуществляться за счет налогов остальных, трезвых и послушных?

Это не бесплатная медицинская услуга по ОМС. Посмотрите, во что обходятся государству эти «шалости» любителей пропустить рюмку-другую».

Обязанность доставлять пьяных в вытрезвители ляжет на плечи полиции, отмечалось в пояснении к законопроекту.

При этом, с появлением частных вытрезвителей у полицейских может появиться новый источник взяток: от людей, которые находятся в общественном месте в нетрезвом виде. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказывал депутат, член комитета по охране здоровья Госдумы Алексей Куринный.

«Это вполне возможно. Подобное нельзя исключить, как и выборочный подход к тому, кого брать и не брать, кто нравится, а кто — нет. Полицейские будут, что называется, распределять, кого и куда везти, а частные конторы могут отказывать человеку, который, по их мнению, не подходит под число тех, кому надо оказывать эту помощь. То есть бомжи поедут в больницы, как и раньше, а люди платежеспособные будут в этих учреждениях. Государственно-частное партнерство в подобных услугах может привести к подобным последствиям», — уверен депутат.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отдельно подчеркивал, что помещение человека в вытрезвитель не является нарушением его прав.

«Что касается пьяного, невменяемого. Конечно, его надо поместить в вытрезвитель. Ну, ладно летом, еще тепло, а зимой человек и замерзнуть может», — сказал правозащитник.

Руководитель Крымского научно-практического центра наркологии Евгений Менчик также указал на важную роль вытрезвителей именно для здравоохранения.

По его словам, на сегодняшний день люди в состоянии сильного алкогольного опьянения доставляются в больницы, а возвращение системы вытрезвителей даст возможность разгрузить медицинских работников

Менчик отметил, что потенциальные клиенты вытрезвителей не нуждаются в медицинской помощи, но создают большую нагрузку на скорую помощь и медучреждения. Эксперт рассказал, что в некоторых регионах страны вытрезвители уже есть, и эта система себя оправдала.

«Безусловно, такие учреждения должны иметь соглашение с медучреждениями на случай, если состояние этого «страдальца» ухудшится и потребуется госпитализация», — добавил нарколог.