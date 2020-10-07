Тайны иммунитета: кому грозит повторное заражение коронавирусом

Ограничения, введенные в Москве на фоне пандемии, должны соблюдать и те жители, которые уже переболели COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.

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Это распоряжение обусловлено тем, что ученым еще неизвестно, сколько сохраняется иммунный ответ на коронавирус, объяснил он. «Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета и могут заболеть повторно», — сказал мэр.

Тема антител не до конца изучена из-за недостаточного периода существования SARS-CoV-2, объяснил «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

«Изучать особые клетки иммунной памяти очень сложно. Более того, наличие или отсутствие антител не всегда при определенных инфекционных процессах говорит о наличии или отсутствии защиты. Для изученных инфекций подобные корреляции выстроены. Коронавирусная инфекция несмотря на то, что просуществовала более полугода, с точки зрения наблюдения за заболеванием, это очень новый и малоизученный вирус», — уточнил медик.

Однако некоторые исследования иммунитета к коронавирусу нового типа все же есть — «Газета.Ru» ознакомилась с ними и постаралась ответить на вопросы об антителах и повторном заражении COVID-19.

Как образуются антитела к SARS-CoV-2?

Антитела по-другому в научном сообществе называют иммуноглобулинами. На первой неделе заболевания COVID-19 в организме образуется иммуноглобулин М (IgM). Он первым отражает инфекцию. При стандартном течении заболевания антитела IgM исчезают через месяц, но при коронавирусе могут сохранится и дольше — до 1,5-3 месяцев от появления симптомов.

На пятый-седьмой день к IgM присоединяется ммуноглобулин А (IgA). Его основная цель – защитить слизистые оболочки от коронавируса. Уровень антител IgA начинает падать к 1,5-2 месяцам после того, как вирус попал в организм.

Последним появляется в организме иммуноглобулин G (IgG) — через пять-шесть недель с момента попадания вируса в организм. Именно наличие этого иммуноглобулина свидетельствует об иммунном ответе организма.

Сколько иммуноглобулина IgG нужно для формирования иммунитета?

Иммунитет считается сформированным, если анализ на IgG показал более 1,1 ОЕ/мл (оптическая плотность антител на миллилитр). При этом IgM и IgA должны отсутствовать в организме. Если IgA или IgM все-таки зафиксированы при наличии 1,1 ОЕ/мл IgG — значит человек находится в стадии выздоровления или перенес инфекцию недавно.

Пока неизвестно, какой должен быть показатель IgG, чтобы не заразиться дважды. «У нас нет точной корреляции титров антител с тем, насколько возможны повторные случаи заражения», — заявил доцент кафедры РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

Также ученым не удалось выяснить, влияет ли вообще число антител на вероятность повторного заболевания. «У вас может быть большое количество антител IgG, но способностью нейтрализовать вирусы они не будут обладать, и их наличие не дает гарантий от повторного заражения», — пояснил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов «Российской газете».

Кто рискует заразиться повторно?

Заразиться повторно могут пациенты, у которых за весь период заболевания так и не появился иммунитет, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова РИА «Новости». Его отсутствие означает то, что организм человека справился с вирусом, не задействуя антитела — с помощью интерферонов (белки, которые выделяют клетки организма для борьбы с вирусом — «Газета.Ru»).

Такая реакция организма может возникнуть, если человек получил маленькую дозу вируса или переболел ранее сезонными простудами, чем вызвал перекрестный иммунитет, пояснил иммунолог Николай Крючков kp.ru.

Под угрозой повторного заражения находятся и пациенты, у которых уровень антител заметно падает в течение месяца. Это происходит, если человек переболел слабо выраженными симптомами инфекции или без них, гласят результаты исследования китайских ученых из Медицинского университета Чунцина. Отчет опубликован в журнале Nature Medicine.

В настоящее время известно, что чаще всего бессимптомно или малосимптомно болеют дети. Однако, по мнению медицинского сообщества, наличие симптомов зависит от индивидуальных генетических данных каждого человека.

«У кого-то более сильный иммунитет, у кого-то более слабый. Также это зависит и от массивности заражения. Например, у кого-то доза вируса для заражения могла быть совсем незначительной. Может и генетическая предрасположенность влиять – из-за измененной структуры генов некоторые люди могут быть вообще невосприимчивы к вирусам», — пояснил профессор-вирусолог Александр Бутенко «Газете.Ru».

Если человек получил сильный иммунитет, тогда в чем причина повторного заражения?

Проблема может заключаться в мутации вируса, из-за которого антитела в организме человека, распознающие предыдущий штамм, не могут подстроиться под новую версию коронавируса, гласит исследование Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана Колумбийского университета.

Кому не грозит повторное заражение?

Сильный и продолжительный иммунитет формируется лишь у 7-8% подхвативших COVID-19. Ученые выяснили, что наиболее крепкий иммунитет формируется у пожилых людей, тяжело перенесших коронавирусную инфекцию. Такой результат получили исследователи Шанхайского медицинского центра под руководством профессора Фан Ву, изучившие медицинские данные 171 пациента с вирусом.

Сколько случаев повторного заражения зарегистрировано в мире?

В сентябре глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в РФ нет зарегистрированных случаев повторного заражения коронавирусом нового типа, а достоверно подтвержденных случаев за рубежом лишь один. «Рассматривается еще несколько», — добавил министр.

Официально зарегистрированное повторное заражение выявили у мужчины из Гонконга. Об еще двух сообщали в Нидерландах и Бельгии. Последний раз такого пациента нашли в США.

Тяжело ли болеть во второй раз?

В научном сообществе история с повторным заражением в Гонконге не вызывала опасений, так как болезнь у пациента протекала бессимптомно. Однако уже в августе врачи из США сообщили о повторном тяжелом течении болезни у 25-летнего жителя Невады.

В первый раз он переболел в апреле — тогда у молодого человека наблюдались кашель, головная боль, тошнота, рвота и диарея. Медикам удалось вылечить заразившегося, после чего он сдал два отрицательных на SARS-CoV-2.

Но примерно через 48 дней у американца вновь появились головные боли, кашель и другие симптомы, а главное — пневмония. Анализы показали наличие вируса в организме.

До сих пор специалисты не осмеливаются предположить, почему во второй раз заболевание проходило тяжелее. «Возможно, для этого существуют биологические причины, но в данный момент мы не можем говорить об этом с уверенностью», — заявлял директор лаборатории в штате Невада Марк Пандори изданию The New York Times.