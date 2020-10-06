Ситуация усложняется: в Москве приостановят льготный проезд

Власти Москвы временно приостановили действие социальных карт пенсионеров и школьников – соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

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Для учащихся, получающих начальное и среднее образование, а также проходящих спортивную подготовку, ограничения действуют с 9 по 18 октября. У тех, кто старше 65 лет, карты не будут действовать до 28 октября.

В документе напоминается об административной ответственности всех организаций Москвы за невыполнение указа о переводе не менее трети своих сотрудников на «удаленку». Ограничения связаны с возобновлением роста случаев коронавируса COVID-19 в столице, пояснил Собянин.

«Ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», — сообщил мэр.

По его словам, положение усугубляет невыполнение жителями мегаполиса предписаний врачей и игнорирование эпидемиологических требований.

За прошедшие сутки в Москве выявили около 4 тыс. новых случаев коронавируса и госпитализировали более 1 тыс. инфицированных, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала эти показатели «антирекордами».

По ее словам, больший суточный прирост был зафиксирован лишь 7 мая, тогда в столице обнаружили 6703 новых заболевших.

В этой связи чиновница призвала жителей столицы РФ соблюдать меры предосторожности и настоятельно порекомендовала входящим в группы риска людям как можно большее время проводить дома, передает «Интерфакс».

Также во вторник, 6 октября, президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы, прошедшей в режиме видеоконференции, предупредил, что угроза коронавируса еще не отступила.

При этом глава государства уточнил, что страна готова к любому развитию событий. «Будем действовать четко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения», — подчеркнул президент.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что летальность COVID-19 сильно превышает аналогичный показатель для вируса гриппа.

Как рассказал врач в эфире «Первого канала», показатель смертности для коронавируса составляет около 8%. Гинцбург уточнил, что просто зараженные в этой статистике не учитываются — в счет идут лишь обратившиеся к врачу граждане.

«Гораздо больше, чем у гриппа, получается», — сказал специалист.

Впрочем, ситуация с распространением коронавируса в России управляема – заверил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«В целом ситуация управляемая, потому что количество и развернутых коек, и подготовленного медицинского персонала достаточно для того, чтобы оказать медицинскую помощь всем нуждающимся», — сказал он.

Глава ведомства добавил, что наиболее серьезная ситуация складывается в крупных городах, в том числе и в Москве, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что вторую волну коронавируса могут предотвратить сами россияне, если будут соблюдать все действующие противоэпидемические меры: ношение масок, социальное дистанцирование, частая обработка рук и т.д.

«Не нужно испытывать систему на прочность и собственное здоровье тем более. Не стоит ждать, когда вдруг потребуются более жесткие мероприятия, нужно просто соблюдать имеющиеся предписания», — предупредил Мурашко.

Его слова подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев, заявив, что большинство заразившихся коронавирусом в регионе не носили маски в общественных местах.

В ходе заседания облправительства, которое транслировал телеканал «360», глава Подмосковья отметил, что восемь из десяти заразившихся коронавирусом признались во время опроса, что игнорировали ношение масок в торговых центрах и транспорте.