«Идиотство»: Познер осудил Запад за критику российской вакцины

Позиция стран Запада в отношении российской вакцины от коронавируса — это «идиотство», считает журналист и телеведущий Владимир Познер.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия — бяка, поэтому она ничего хорошего произвести не может. Идиотство это, конечно же», — подчеркнул он, пишет сайт kp.ru.

Как уточнил Познер, у него нет повода думать, что российские ученые и мэр Москвы Сергей Собянин решили обмануть людей, объявляя о создании «антивируса».

Реклама

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что российская вакцина «Спутник V» более надежна, чем британско-шведская вакцина компании AstraZeneca, тестирование которой было приостановлено. По его словам, испытания «Спутник V» проходили на людях-добровольцах, а иностранный аналог испытывали на обезьянах.

24 сентября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что институт имени Гамалеи запустил клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на людях из групп риска.

«Они сейчас запускают на более пожилых, они запускают еще на ряде групп риска. Соответственно, эти исследования прямо сейчас дополнительно будут проводиться, <…> чтобы проанализировать эффект вакцины на группах риска», — сказал он.

Дмитриев добавил, что о безопасности вакцины можно будет говорить после результатов этого исследования, однако на фундаментальном уровне вакцина «менее рисковая, потому что она основана на аденовирусе человека». По его словам, в институте не ожидают негативной реакции вакцины среди пожилых людей. Глава РФПИ отметил, что его пожилые родители привились в рамках программы добровольцев «и чувствуют себя прекрасно».

В начале августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России создана первая в мире вакцина от COVID-19. Он подчеркнул, что в стране вакцинация должна проводиться исключительно на добровольной основе.

Путин добавил, что одной из первых прививку от коронавируса сделала одна из его дочерей. «Она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день 37 с небольшим и все. И после второй прививки тоже температура немного поднялась и сошла потом на нет», — сообщил российский лидер.

Сообщение Путина о том, что Россия первой в мире создала вакцину от COVID-19, вызвало скептическую реакцию на Западе. В США главный инфекционист Энтони Фаучи заявил, что надеется на безопасность и эффективность российской разработки, однако он «имеет серьезные сомнения на этот счет».

«Разработать вакцину и подтвердить ее безопасность и эффективность — это две разные вещи. Мы работаем над шестью или больше вакцинами», — отметил американский медицинский чиновник.

Глава минздрава Германии Йенс Шпан заявил, что скептически относится к российской вакцине. По его словам, Москва вела разработку «недостаточно прозрачно». По мнению Шпана, важнее, чтобы препарат был «безопасным, а не первым из выпущенных».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ответ на эти высказывания заявил, что критика российского препарата безосновательна. Он предположил, что зарубежные коллеги чувствуют «некоторую конкуренцию» и преимущества российского препарата.

Мурашко сказал, что сделает прививку обязательно: из-за графика работы ему нужно внимательнее относиться к своему здоровью, а вакцинация помогает снизить риск заражения.

Вакцину от коронавируса разрабатывают сразу несколько стран, при этом препарат тут же стал инструментом для политической игры. В середине июля министр иностранных дел Британии Доминик Рааб обвинил спецслужбы Российской Федерации в попытках украсть западные разработки по вакцине от коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения Лондона в причастности Москвы к попыткам взлома информационных баз британских, канадских и американских фармацевтических компаний, разрабатывающих вакцину от коронавируса.

Тем временем президент США Дональд Трамп сообщил, что три американские вакцины уже находятся на последнем этапе клинических исследований. Результаты, по его словам, будут «шикарными».