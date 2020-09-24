Тысячи жалоб: россияне недовольны качеством школьного питания

Школьники страдают от лишнего веса

За последние девять лет каждый четвертый российский школьник набрал избыточный вес. Виной тому — структура питания в учебных заведениях, уверен первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко. Об этом он заявил в сентябре в ходе заседания рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием. Стенограмма заседания оказалась в распоряжении «Газеты.Ru».

«В период с 2011 по 2018 год в результате нарушений в питании, избыточном питании, неравномерном питании, неправильном питании, с точки зрения его структуры, у нас отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом среди детей за счет неправильной структуры питания на 47,2%, а среди подростков она выросла на 51%», — сообщил Онищенко.

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В январе 2020 года президент Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию, заявил о необходимости обеспечить к сентябрю 2023 года «бесплатным и качественным» горячим питанием — «президентским» завтраком — всех учеников начальной школы во всех регионах России. Как сообщила в ходе заседания замдиректора Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Жанна Носкова, сейчас в проекте бюджета на 2021 год на эти цели заложено 40,4 млрд, в 2022 году — 42,8 млрд, в 2023 году — 55,9 млрд рублей.

Тем не менее к началу нового учебного года подготовить удалось далеко не все учебные заведения: по словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой, по состоянию на 1 июля 2020 года в 27 из 84 субъектов РФ Роспотребнадзор признал не готовой для обеспечения детей качественным горячим питанием 2 261 школу. Более 400 из них не имели необходимых пищеблоков, где повара могли бы готовить еду. В других были выявлены проблемы с ремонтом.

«Контрольная ведомственная проверка запланирована на 1 октября. По нашей оценке, более половины из этих школ приведено в соответствие с требованиями к организации питания», — рассказала Шмелева «Газете.Ru».

В сентябре заработали горячие линии для родителей учащихся первых-четвертых классов на портале Госуслуг, на сайте ОНФ и Минпросвещения — там они могут давать обратную связь о том, каким питанием обеспечили их детей. И жалобы уже есть.

«С момента запуска горячей линии ОНФ и Минпросвещения на нее поступило свыше 2000 обращений, сформировано более 900 жалоб», — отметила Шмелева. Все они разобраны рабочей группой и переправлены в конкретные школы для устранения недостатков.

Бутерброды с плесенью и подгоревшая каша

Чаще всего в своих обращениях родители жаловались на некачественную еду: невкусную, подгоревшую, зачастую холодную. Около 150 жалоб, поступивших на горячую линию ОНФ за сентябрь, оказались в распоряжении «Газеты.Ru».

Резко о питании высказались в Ульяновской области: «Сегодня давали на обед гречку и воду. Еда холодная, гречка недоваренная. Кормят как скотов».

«В тарелке попался один раз червяк. И очень часто попадаются волосы. Я требую, чтобы качество еды улучшили», — отмечает жительница Свердловской области.

Еще несколько жалоб поступило из школ Ростова-на-Дону. Одна из родительниц пожаловалась на кашу, которую ребенок даже не смог оторвать от тарелки. «Готовят не очень вкусно и качественно. Если готовят, например, кашу, то это нельзя назвать кашей — она прилипает к тарелке, ложка поднимается вместе с тарелкой», — написала она.

Большим количеством жалоб — не менее 20% от общего числа — отличился Санкт-Петербург:

«На завтрак детям давали плавающую в воде запеканку, иногда с плесенью. Жидкие и невкусные супы. Бутерброды с плесенью. Качество просто отвратительное. Ребенок, находясь на продленке, покупает лишь какие-то йогурты или пустые макароны, когда они не пахнут. Желудок к 10 годам за время обучения в школе он уже испортил, постоянные боли и тошнота в период обучения».

«Кормят ужасно. Во-первых, каша всегда подгорелая, с какими-то комками черными. Сосиски зеленого цвета. Ребенок просто отказывается это есть. Не всегда даже на класс хватает еды, и дети одну сосиску делят пополам. Если государство не может обеспечить качественной едой детей, зачем вообще это затевать?»

Качество предоставленного питания действительно во многих случаях не соответствует ожиданиям, отмечает президент Института отраслевого питания, осуществляющего мониторинг за снабжением школ горячим питанием, Владимир Чернигов. Однако, по его мнению, перекладывать всю вину на школы не стоит.

«Большая часть претензий связана с некачественным питанием — вкусно/невкусно. Я не знаю прибора, которым измеряется вкусно/невкусно. Дети — непредсказуемые существа. Их дома-то непросто накормить, а тут они все собираются вместе — капризные, с разными вкусами. И 11 лет ходят в один и тот же ресторан. Это архисложная задача сделать так, чтобы все остались довольны», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Большие платят за маленьких

Многие также столкнулись с тем, что бесплатное питание оказалось вовсе не бесплатным. В Ульяновской области оно даже подорожало с прошлого года.

«В прошлом году питание стоило 35 рублей в день. В этом году стало 55 рублей. Руководство школы нам объяснило, что это завязано с новым законом о бесплатном питании младших классов — мол, родители старших классов должны компенсировать питание младшего блока», — рассказала жительница области.

В Хабаровском крае руководство некоторых учебных заведений отказалось кормить детей бесплатно, так как до 2023 года еще есть время. «По словам администрации школы, бесплатное питание положено в начальной школе только льготникам, а для остальных питание будет платным, потому что «по закону, они могут настраивать бесплатное питание до 2023 года», — сообщил один из родителей.

В Алтайском крае с родителей учеников 3 и 4 класса просят 1300 рублей с человека в месяц. И объясняют это тем, что до них субсидия не дошла.

«Родители рассчитывали, что за счет федеральной субсидии финансовая нагрузка, расходы на питание снизятся. Однако в управлении образования сообщили, что федеральных денег на школу не предоставили», — написал отец двух девочек.

По словам президента Института отраслевого питания Владимира Чернигова, для того, чтобы решить проблему, всем субъектам РФ сначала стоит определиться, каким образом обоснована текущая стоимость питания в школах. В рамках опроса, который проводил Институт отраслевого питания, на этот вопрос не смог ответить ни один регион.

«Нам ответили около 60, и все сказали, что четкого обоснования нет. Поэтому сегодня нужно разбираться с правильной калькуляцией. Кроме того, президентский завтрак рассчитан только на начальную школу — другими словами, федеральными деньгами наполнили тарелку началке. А вот те, кто учится в 5-11 классах, уже должны платить, исходя из новой исходной суммы — средняя цена их обедов на 10-15% больше, чем у младших. Но никто не узнал, готовы ли люди платить», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, многие родители также просят пересмотреть состав меню и режим питания детей в школах. В ближайшее время все эти проблемы предстоит решать ОНФ совместно с Роспотребнадзором.

«Активисты проводят встречи с администрациями школ, родительскими комитетами, совместно решают сложившуюся проблему. И такая работа уже дает положительные результаты», — подчеркнула сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

О жалобах сообщили и в Минпросвещения РФ. «У нас еженедельные селекторы с регионами, где мы каждый случай «жалоб» разбираем. 24 сентября состоится очередной», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.