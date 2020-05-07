«Алюминиевый король»: Быкова задержали по делу об убийстве

60-летнего бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко РИА «Новости».

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Правоохранители считают, что именно Быков мог стоять за убийством двух участников преступных группировок Кирилла Войтенко и Александра Наумова 24 июля 1994 года. Отметим, что в июле 2012 года за расправу над ними на 13 лет колонии общего режима осудили криминального авторитета Владимира Татаренкова по прозвищу Татарин, возглавлявшего в 90-х «саяногорскую ОПГ».

СМИ утверждают, что именно он недавно дал показания против Быкова, пишет «Тайга.инфо» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На основании собранной доказательственной базы о причастности Быкова к преступлению он был задержан, с ним выполняются следственные и процессуальные действия»,

— заключила Петренко.

В СМИ Быкова называют «алюминиевым королем» и самым влиятельным криминальным авторитетом Красноярского края.

История берет начало в 1994 году, когда Быков занял должность члена совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) и получил 10% его акций. На этом посту бизнесмен вычеркнул из реестра 17% акций предприятия, принадлежавших компании Trans World Group (TWG), которой владели так называемые «братья Черные» — влиятельные олигархи того времени Михаил, Лев и Давид Черные. Совершив этот шаг, Быков начал «первую алюминиевую войну».

Под полным или частичным контролем Быкова в то время находились разные предприятия — в том числе Красноярскэнерго, Красноярская ГЭС и Ачинский глиноземный комбинат.

В разгар «первой алюминиевой войны», в 1995 году, Быков собирался провести собрание акционеров Ачинского глиноземного комбината. Но направляясь на мероприятие, бизнесмен узнал, что там их поджидают гранатометчики, которыми руководил вышеупомянутый Татаренков. Криминальный авторитет также на тот момент участвовал в «алюминиевой войне», но боролся не за Красноярский, а за Саяногорский алюминиевый завод.

В итоге Быков отменил собрание, тем самым предотвратив покушение на нескольких его участников: Дмитрия Босова, который спустя много лет, 6 мая 2020 года, покончил с собой в доме в подмосковном поселке Усово, а также миллиардеров Владимира Лисина и Олега Дерипаску.

Босов рассказывал Forbes, что Быков не только не допустил приезда бизнесменов, но и велел Татарину отменить нападение, а тот по неизвестной причине подчинился.

Спустя более чем пять лет, когда Татаренкова уже задержали по подозрению в многочисленных преступления, Красноярская государственная телерадиокомпания «Центр России» показала 15‑минутную видеозапись признания киллера — там мужчина рассказывал, как в период с 1994 по 1997 год Быков заказал более 10 убийств криминальных авторитетов и предпринимателей Красноярского края. В списке убитых по воле главы КрАЗа бизнесменов значились такие предприниматели, как Виктор Цимик, Сергей Скоробогатов и Олег Губин, утверждал руководитель «саяногорской ОПГ».

В сентябре 2000 года, по версии следствия, Быков попытался совершить еще одно убийство. Согласно материалам регионального Следственного комитета, он поручил киллеру Александру Василенко расправиться со своим бывшим партнером по бизнесу Вилором Стругановым по кличке Паша Цветомузыка. Но нанятый киллер сдал заказчика ФСБ.

29 сентября 2000 года правоохранительные органы инсценировали убийство Струганова на Кутузовском проспекте Москвы. После этого Василенко, выполнявший поручения полиции, явился к «алюминиевому королю» и передал доказательства расправы — беседа бизнесмена и киллера в этом время записывалась на подслушивающее устройство.

В 2002 году Быкова приговорили к 6,5 года заключения условно — тогда его признали виновным в причастности к покушению на Пашу Цветомузыку. Также бизнесмену вменяли незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Тем не менее спустя три года Октябрьский районный суд Красноярска снял с него условный срок и погасил судимость.

А еще через пять лет, в 2010 году, Татаренкова обвинили в убийстве двух красноярских киллеров — Константина Войтенко и Алексея Наумова, которые якобы получили от криминального авторитета заказ на убийство самого Быкова. Татарин на протяжении всего судебного процесса отказывался признавать вину в данном преступлении.

«Я готов оспаривать любые заявления обвинения, с которыми не согласен. <...> Из дела пропали вещественные доказательства, а медицинская экспертиза сфальсифицирована», — утверждал подсудимый.