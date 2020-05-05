Не уберег коллектив: в Омске уволился главврач больницы №1

В Омске уволился главврач городской больницы №1 Георгий Соболев — в его учреждении было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин, приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

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«Главный врач принял решение, что по собственному желанию покидает свой пост, потому что не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности», — пояснила министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова.

Она раскритиковала то, как в больнице проводилась сдача анализов.

«Не входит ни в какие рамки», — так глава ведомства прокомментировала происходящее.

Сейчас в этой больнице создан резерв продуктов, лекарств и средств индивидуальной защиты, он будет регулярно пополняться.

«Рисков и опасений, что вспышка будет более масштабной, у нас практически нет. На сегодняшний день обследованы 70% врачей и персонала. Предварительные результаты отрицательные», — добавила Солдатова.

Благодаря ранней диагностике коронавируса у россиян в стране наблюдается низкая смертность, пояснил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Об этом он сказал в комментарии порталу стопкоронавирус.рф, который был создан для информирования граждан обо всех актуальных данных по распространению вируса в России.

Эксперт уверен, что проведенные более 4,4 млн тестов на коронавирус позволяют врачам выявить инфицированных, у которых течение болезни проходит в легкой или бессимптомной форме.

«На легкие клинические формы и бессимптомное течение приходится в целом 70-80% случаев заболевания», — отметил медик.

Он добавил, что российские тест-системы дают возможность не только выявить заболевших, но и своевременно их изолировать, что предотвращает распространение заболевания среди граждан страны, в том числе снижая циркуляцию вируса среди отдельных групп риска.

По словам специалиста, Россия находится на втором месте мирового рейтинга по количеству проведенных тестов на коронавирус. Больше всего таких тестов провели в США — более 7,5 млн.

Соединенные Штаты также являются лидером по числу зарегистрированных заболевших — почти 1 млн 216 тыс. американцев заразились вирусом. При этом более 70 тыс. человек умерли.

О том, что причина низкой смертности от коронавируса в России именно в своевременном диагностировании заболевания, ранее сказала и главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что смертность — это показатель, вычисленный из соотношения числа умерших от COVID-19 к средней численности населения. По ее словам, в настоящее время этот показатель равен 5,5 случая на миллион человек. При этом специалист отметила, что в России эта цифра растет медленнее, чем в европейских государствах.

В среду, 6 мая, российский президент Владимир Путин проведет совещание, на котором будет обсужден вопрос поэтапного снятия ограничительных мер, которые ранее были введены для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», — рассказал представитель Кремля.

Во время своего предыдущего обращения к россиянам и совещания с высшими должностными лицами 28 апреля Путин поручил начать подготовку к возвращению к нормальной жизни.

К очередному совещанию чиновники должны предоставить доклады о мероприятиях по поддержке населения и экономики страны, а также отчеты по специальному страхованию врачей и медперсонала.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала «Россия-24» завила, что «финальной точкой» в снятии ограничений будет разрешение массовых мероприятий.

Она пояснила, что согласно эпидемиологическим правилам, снятие ограничений происходит в обратном порядке их введению. В связи с этим, последним этапом станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.