Ужесточить: в Минздраве призвали ввести более серьезный карантин

Ужесточить ограничительные меры, принятые властями РФ из-за пандемии коронавируса, призвал главный кардиолог Министерства здравоохранения, гендиректор НМИЦ кардиологии ведомства Сергей Бойцов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает ТАСС.

«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жестче, а степень ответственности за нарушение требований — выше», – подчеркнул специалист.

По мнению Бойцова, основная причина роста выявленных случаев коронавируса – увеличение количества тестов. Развивается эпидемический процесс в регионах страны, добавил он, но при этом нельзя исключить рост числа случаев «как следствие недостаточной дисциплинированности граждан».

Реклама

Он добавил, что при оценке статистики надо ориентироваться на количество ежесуточно госпитализируемых. В Москве, отметил кардиолог, их число «меняется незначительно». Бойцов убежден, что если российские граждане будут игнорировать режим самоизоляции – ситуация с коронавирусом в стране может пойти по «негативному сценарию», возрастет число смертей от COVID-19 в связи с перегрузкой системы здравоохранения.

Он полагает, что главные потенциальные жертвы – люди из групп риска. Нарушают же самоизоляцию в основном «лица из группы низкого риска смерти, но с таким же как и у всех уровнем риска инфицирования».

В конце апреля завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный терапевт Минздрава Александр Чучалин выразил мнение, что пандемия коронавируса может закончиться в России в середине июня.

«SARS (атипичная пневмония. – «Газета.Ru») 2002 года сколько продолжалось? Три с половиной месяца. MERS (Ближневосточный респираторный синдром) в 2013 году — три с половиной месяца. <...> Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», – заявил академик РАМН.

По словам Чучалина, у заболеваний, вызываемых коронавирусами разных типов, есть некий определенный цикл. Поскольку в РФ распространение COVID-19 началось в марте, то оттуда и стоит вести отсчет, добавил один из ведущих российских пульмонологов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что не стоит ждать одномоментного окончания пандемии. «Ситуация не закончится в одно прекрасное утро», — сообщила главный санитарный врач РФ. Поэтому, добавила Попова, российским гражданам необходимо научиться жить и работать в новых условиях.

Вакцину от COVID-19 в нашей стране должны создать до конца 2020 года, заявлял ранее замглавы НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов. На данный момент ее активно пытаются разработать во многих странах — над ее созданием трудятся ведущие институты, у которых имеется большой опыт в разработке вакцин, рассказал Чуланов.

«Я почти уверен, что к осени этого года уже точно будет не один прототип вакцины», — отметил врач. По его мнению, ее даже успеют проверить в лабораторных испытаниях и, вероятно, на добровольцах.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в начале апреля говорил, что точный прогноз развития ситуации с коронавирусом дать нельзя.

«Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время», — сказал глава Минздрава РФ.

2 апреля президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. Он отметил, что вирусологи считают пик пандемии коронавируса «по-прежнему не пройденным». «В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», — заявил российский лидер. Он также призвал граждан России «и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких».