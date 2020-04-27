«Нагрузка на экономику»: майские праздники не будут переносить

Если перенести майские праздники на более поздний срок, то экономике страны будет причинен значительный ущерб. Такое мнение выразил председатель комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, передает РИА «Новости».

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«Мы должны отдавать себе отчет, что дополнительный перенос — это нагрузка на бизнес, на экономику, а это может породить опять рост безработицы, снижение покупательной способности. Поэтому нужно выбирать, чего мы хотим: хотим праздновать, гулять или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться», – отметил депутат, подчеркнув, что лично он – сторонник «выкарабкивания и восстановления».

Нилов добавил, что российская экономика и бизнес уже страдают в связи с пандемией коронавируса и длительной самоизоляцией россиян.

Мнение Нилова поддержала член комитета по труду и соцполитике ГД Ольга Павлова. Она напомнила, что майские праздники — это не просто выходные дни, а памятные даты.

«За каждым из них [праздников] стоит история, и просто так их перенести или отменить нельзя. Кроме того, перенос праздничных дней на более поздний срок может еще сильнее ударить по экономике страны», – считает парламентарий.

Схожее заявление ранее сделал и первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. Сенатор считает, что переносить майские праздники не нужно — граждане страны смогут отметить их и дома.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что россиянам следует соблюдать режим самоизоляции в майские праздники на фоне опасности распространения коронавируса нового типа. По словам Поповой, в сложившейся ситуации возможно избежать пика заболеваемости COVID-19 в России, однако это произойдет лишь в том случае, если «не будет срыва» во время майских праздников.

Тремя днями ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что Совет по правам человека (СПЧ) планирует направить в правительство России предложение по ослаблению режима самоизоляции на майские праздники. Структура инициировала введение в Москве «зеленого пропуска», который позволит горожанам посещать парки и ездить на дачу во время майских выходных дней.

По словам главы совета Валерия Фадеева, необходимо обеспечить гражданам возможность находиться на свежем воздухе, особенно детям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, начинается период садовых работ, миллионы людей, как отметил Фадеев, сажают картофель. «И для них это не развлечение, а способ прокормиться», — подчеркнул глава СПЧ.

Идею «зеленых пропусков» поддерживают все члены совета, но все же опасаются, что люди начнут собираться большими компаниями, что поспособствует обострению ситуации с коронавирусом.

Стоит отметить, что каждый четвертый житель России (26%) решил поменять свои планы на майские каникулы и летний отдых. Данные опроса опубликовал ранее ВЦИОМ. Как рассказали россияне, основной причиной изменения планов на отдых стал коронавирус (так ответили 55% респондентов). Кроме того, еще двумя популярными причинами стали закрытие границ и рост евро и доллара.

Более половины россиян (57%) собираются провести майские и летние дни дома. Это почти на четверть больше, чем в 2019 году. Еще треть соотечественников (35%) предпочли дачный отдых. В прошлом году такой формат предпочел один из четырех россиян.

Резкая смена планов у 15% респондентов вызвала огорчение, еще у 11% — разочарование, по 10% опрошенных испытали негативные эмоции или не почувствовали никаких эмоций вовсе, по 9% чувствовали грусть, печаль или отнеслись ко всему спокойно.

Добавим также, что одно из кульминационных событий майских праздников — парад на Красной площади в честь Дня Победы — было перенесено решением президента РФ Владимира Путина. «До Дня Победы уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор: и дата 9 Мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна», — отмечал президент в середине апреля. В связи с этим парад было решено перенести на более позднюю дату, возможно он пройдет в июне или раннем сентябре.