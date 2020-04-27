«Сойдет на нет»: когда в России закончится пандемия

Пандемия коронавируса может закончиться в России в середине июня — такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» выразил заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества, главный терапевт Минздрава Александр Чучалин.

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«SARS (атипичная пневмония. – «Газета.Ru») 2002 года сколько продолжалось? Три с половиной месяца. MERS (Ближневосточный респираторный синдром) в 2013 году — три с половиной месяца. <...> Где-то в середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», – заявил академик РАМН.

По словам Чучалина, у заболеваний, вызываемых коронавирусами разных типов, есть некий определенный цикл. Поскольку в РФ распространение COVID-19 началось в марте, то оттуда и стоит вести отсчет, добавил один из ведущих российских пульмонологов.

close Академик Российской Академии Наук (РАН), пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии... Академик Российской Академии Наук (РАН), пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александра Чучалин Нина Зотина/РИА «Новости»

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не стоит ждать одномоментного окончания пандемии. «Ситуация не закончится в одно прекрасное утро», — сообщила главный санитарный врач РФ. Поэтому, добавила Попова, российским гражданам необходимо научиться жить и работать в новых условиях.

Вакцину от COVID-19 в нашей стране должны изобрести до конца 2020 года, заявлял ранее замглавы НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов. На данный момент ее активно пытаются разработать во многих странах — над ее созданием трудятся ведущие институты, у которых имеется большой опыт в разработке вакцин, рассказал Чуланов.

«Я почти уверен, что к осени этого года уже точно будет не один прототип вакцины», — отметил врач. По его мнению, ее даже успеют проверить в лабораторных испытаниях и, вероятно, на добровольцах.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в начале апреля говорил, что точный прогноз развития ситуации с коронавирусом дать нельзя.

«Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время», — сказал Мурашко.

2 апреля президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам. Он отметил, что вирусологи считают пик пандемии коронавируса «по-прежнему не пройденным». «В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну: с сохранением за работниками их заработной платы», — заявил российский лидер. Он также призвал граждан России «и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких».

Еще в начале марта директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев рассказывал РИА «Новости» о симптомах коронавируса COVID-19.

«В отличие от обычной простуды или, скажем, бронхита при коронавирусе будет сухой кашель. Не влажный. Второй важный момент — в начале заболевания повышенная температура может быть не всегда. И даже если она поднимется, то все равно будет ниже, чем при гриппе. К примеру, 39°C наблюдается очень редко», — подчеркнул доктор.

Эксперт отмечал, что повышение температуры и ее значения говорят о тяжести течения заболевания.

«Среди тех, у кого уже выявили коронавирус, достаточно много легких случаев. При них пневмонии нет вообще или же она очень слабо выражена. Тогда коронавирусная инфекция может протекать как простая простуда, отличить их невозможно. Повторюсь, это касается только легких случаев. При более тяжелом течении болезни у пациентов может появиться затрудненное дыхание, одышка», — пояснял Лукашев.

Основным проявлением коронавирусной инфекции является именно вирусная пневмония, резюмировал он. Не стоит считать, что если у человека нет симптомов, то он становится от этого менее заразным. В том числе и поэтому повсеместно вводятся карантины и режимы самоизоляции — чтобы минимизировать число контактов между людьми и снизить таким образом число заразившихся.