Трагедия в Ялте: столичного чиновника нашли мертвым в Крыму

В Крыму найден мертвым заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

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«Предварительно установлено, что мужчина 1973 года рождения прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси, после чего на связь с родственниками не выходил. Органами полиции был осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения жителя Москвы», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате розыскных мероприятий, правоохранители обнаружили тело мужчины в среду, 22 апреля, «в одной из арендованных квартир города Ялты». «Предварительно, следы криминальной смерти на теле мужчины отсутствуют», — заключили в СК.

Информацию о смерти замглавы Департамента культуры Москвы Леонида Ошарина подтвердил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. В комментарии РИА «Новости» он рассказал, что Ошарина нашли мертвым в Крыму.

Издание «Московский комсомолец» уточняет, что квартира, в которой обнаружили тело московского чиновника, находится в центре города. Тело мужчины лежало в ванной, а входная дверь в квартиру была закрыта на ключ изнутри. Telegram-каналы между тем сообщают, что Ошарин совершил самоубийство, а его тело пролежало в квартире 10 дней, пишет Mash.

ФАН, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, также сообщает о закрытой двери и трупе в ванной комнате. Однако собеседник агентства отмечает, что «внешних признаков насильственной смерти эксперты при первом осмотре тела не обнаружено». Причину смерти установит соответствующая экспертиза.

47-летний замдепартамента культуры Москвы Леонид Ошарин до 25 марта жил в подмосковном коттеджном поселке, где соблюдал режим самоизоляции. 26 марта он внезапно отправился в Краснодарский край, откуда на такси уехал в Ялту. После этого он перестал выходить на связь, сообщают СМИ.

ФАН уточняет, что последний раз замглавы столичного департамента видели живым 30 марта. Mash в то же время сообщает о видеозаписи, на которой якобы Ошарин выходит из такси. Лица мужчины при этом четко не видно.

По данным РИАМО, родственники чиновника обратились в полицию с заявлением о пропаже 18 апреля. Поиски вели как в Москве, так и в Крыму. Эту информацию в своем Facebook подтвердила дочь чиновника Анастасия Ошарина: «Дороге друзья и коллеги. Информация правдивая. Следствие ведется в Крыму и в Москве. Можно публиковать со ссылкой на источник, при возникновении информации просьба написать мне».

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, правоохранители устанавливают маршрут следования чиновника из Краснодарского края в Ялту. Назначен ряд экспертиз.

До назначения на должность замруководителя департамента культуры Москвы в 2018 году Ошарин работал директором Московского академического театра им. Маяковского, руководил продюсерским курсом Школы-студии МХАТ, а также был директором и заместителем художественного руководителя театра «Et Cetera» под руководством Александра Калягина.

Как отмечает «Московский комсомолец» театром Маяковского и «Et Cetera» он управлял одновременно. При этом у него было математическое образование, которое, по словам его близких, помогало Ошарину грамотно распоряжаться имеющимися средствами. При этом СМИ пишут, что параллельно с руководством театрами он занимался еще строительством новых театральных зданий. С его помощью театр Маяковского обрел новый филиал на Сретенке, сообщает «МК».

«Я очень подавлен и расстроен из-за этого. Он был прекрасным человеком во всех отношениях. Он был очень надежный, добрый, остроумный, очень нужный людям человек. Мы с ним после Нового года разговаривали, все было хорошо», — заявил «Газете.Ru» заслуженный артист РФ Александр Андриенко.

«Он был спокойным, внимательным и участливым. Всегда был готов вникнуть в проблему, всегда помочь, если это было в его силах. Только самое положительное впечатление об этом человеке», — сообщил артист театра Маяковского Виктор Запорожский.