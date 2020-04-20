Резкий рост: Скворцова объяснила причину вспышки COVID-19

Пик пандемии не пройден

— В мире по состоянию на 21 апреля 2 482 158 заразившихся коронавирусом COVID-19. Умерли от болезни 170 470 человек, поправились — 652 170.

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— В России, по последним данным, зафиксирован 47 121 случай инфицирования. Скончались 405 пациентов, выздоровели — 3 446.

— Пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден, сообщил накануне президент страны Владимир Путин на совещании с экспертами по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки. «Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно, замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать», — добавил российский лидер.

Заболеваемость COVID-19 может снизиться в РФ к лету

— В Минздраве РФ рассчитывают на то, что распространение коронавируса пойдет на спад к лету, заявил глава ведомства Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

— По предварительным данным, режим самоизоляции в стране могут продлить на майские праздники и рабочие дни между ними. Об этом сообщают принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения данного вопроса федеральными властями.

— 40% заразившихся болеют коронавирусом бессимптомно — еще 30% переносят инфекцию в легкой форме, как ОРВИ, отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире «Первого канала».

— Она также объяснила резкий рост числа заражений коронавирусом в России расширением круга тестирования — теперь на COVID-19 проверяют даже тех, кто контактировал с заболевшими ОРВИ, подчеркнула Скворцова.

— Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать в июне, сообщила научный сотрудник Государственного научного центра «Вектор» Наталья Думченко.

— Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал в эфире «России 1», что переболел коронавирусом. По словам медика, он узнал об этом, когда проверился на антитела к новой инфекции, после чего с удивлением узнал, что уже перенес заболевание.

Коронавирус покидает Европу

— В Италии впервые с начала пандемии сократилось число инфицированных. Как пояснил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли, 20 апреля прибавилось на 20 инфицированных меньше, чем 19 апреля.

— В Германии ослабили ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса. В 12 из 16 федеральных земель теперь разрешено работать магазинам площадью менее 800 кв. м. В стране открылись все книжные магазины, автосалоны и магазины по продаже и ремонту велосипедов. А с 4 мая к учебе смогут вернуться школьники и студенты выпускных классов гимназий, начальных школ и профессионально-технических училищ.