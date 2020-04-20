«Пик впереди»: Путин рассказал о COVID-19 в России

Президент России Владимир Путин во время совещания с экспертами по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране отметил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Но страна постепенно решает задачи первого этапа борьбы с инфекцией, уверен он.

Реклама

«Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно, замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты, вы и ваши коллеги, пик заболеваемости еще впереди», — напомнил Путин.

Глава государства подчеркнул, что сейчас перед властями страны стоит задача «сгладить пик», а также «сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений».

Президент констатировал, что по стране распространение коронавируса продолжается, а число заразившихся граждан растет не только в Москве. «Но мы с вами понимали, знали, готовились к этому. Знали, что эпидемия начнет проникать в другие регионы. Это, к сожалению, тоже произошло», — отметил Путин.

В настоящее время в России выявлен 47121 случай коронавируса во всех 85 регионах страны. Только за последние сутки было зарегистрировано 4268 новых заболевших. За все время из-за инфекции умерли 405 пациентов, выздоровели 3446 человек.

Глава государства также попросил специалистов сообщить, когда может быть создана вакцина от COVID-19. Возможные сроки ее создания необходимы для того, чтобы заранее подготовить производство и вовремя предоставить необходимую поддержку.

«Кстати говоря, вот [замдиректора ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И.Мечникова»] Николай Николаевич Филатов сказал о наличии ранее разработанной вакцины широкого спектра действия. Я попросил бы министра потом, не сейчас, а потом мне доложить отдельно об этом», — обратился Путин к главе Минздрава Михаилу Мурашко, поручив ему сообщение о разработке вакцины широкого спектра действия.

В то же время Путин обратил внимание на необходимость изменения нормативных документов для беспрепятственного создания вакцины. «То же самое касается работы над вакциной, изменениями нормативной базы, в том числе постановления правительства 441, выделения дополнительных ресурсов. Обо всем об этом мы еще поговорим с коллегами из правительства в рабочем режиме», — заверил президент.

На совещании с российскими специалистами по борьбе с коронавирусом Владимир Путин также обратил внимание, что российская промышленность увеличивает объемы производства медоборудования и средств защиты от инфекции.

«Мы собственное производство налаживаем, как я говорил, расширяем. В начале марта производили внутри страны всего 1 млн 200 тыс. масок, до конца месяца будем производить уже 3,5 млн в сутки и в ближайшее время за этим 7,5 млн будем производить», — заверил он. При этом, по словам главы государства, из Китая прибыли 150 млн масок «по разным каналам».

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала распространение коронавируса пандемией, а не эпидемией с многочисленными очагами, как считалось ранее. Впервые о распространении вируса стало известно в декабре прошлого года. Началось все в китайском мегаполисе Ухань. Затем очаги заражения стали возникать по всему миру. Сейчас коронавирус выявлен у более чем 2 млн 430 тыс. человек. Умерли свыше 166 тыс. людей, выздоровели почти 637 тыс.

Больше всего пострадали Соединенные Штаты Америки — там зафиксировано более 767 тыс. заразившихся, из них умерли почти 41 тыс. человек. На втором месте по численности заболевших COVID-19 идет Испания — 200 210 случаев. Однако по смертности эта страна занимает третью строчку. Ее обогнала Италия с почти 24 тыс. погибших. Россия входит в первую десятку стран мира по количеству заразившихся.