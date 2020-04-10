Посторонние в кабине: тайна крушения самолета Качиньского

Густой туман

10 апреля 2010 года пассажирский авиалайнер Ту-154М c бортовым номером PLF 101 36-го особого авиаполка Воздушных сил Польши вылетел в Смоленск, чтобы принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию Катынской трагедии 1940 года. Тогда были расстреляны 22 тыс. польских офицеров.

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Лайнер с правительственной делегацией при посадке попал в густой туман, задел левым крылом верхушку березы,

вследствие чего с резким кренением перевернулся более чем на 180 градусов и упал днищем фюзеляжа кверху на землю в 200-300 метрах от торца взлетно-посадочной полосы.

В результате крушения погибли все находившиеся на борту — семь членов экипажа и 89 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, руководитель канцелярии президента Владислав Стасяк, глава нацбанка Польши Славомир Скшипек, замминистра иностранных дел Анджей Кремер и другие высокопоставленные лица Польши.

Психологическое давление на пилотов

В день катастрофы тогда еще президент России Дмитрий Медведев распорядился создать правительственную комиссию по расследованию происшествия — возглавил группу премьер-министр Владимир Путин.

Параллельно с этим министр юстиции Польши Кшиштоф Квятковский организовал независимое расследование. По факту трагедии уголовные дела возбудили Следственный комитет при прокуратуре России, а также Главная военная прокуратура Польши.

Расследование технических обстоятельств катастрофы проводила совместная комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) — туда вошли 25 специалистов из Польши, а также представители Минобороны РФ.

17 апреля 2010 года она завершила работу на месте ЧП, спустя два дня были расшифрованы черные ящики. 19 мая председатель МАК Татьяна Анодина завила, что по результатам комиссии были исключены версии о пожаре, взрыве, теракте, а также отказе техники. Установлено, что до падения все системы воздушного судна работали исправно. При этом выяснилось, что в кабине пилота находились посторонние.

Спустя неделю руководитель польской госкомиссии по расследованию авиационных происшествий сообщил, что в кабине лайнера находился главнокомандующий Воздушными силами республики генерал Анджей Бласик и шеф протокола МИД Польши Мариуш Казана.

20 октября отчет о расследовании катастрофы передали полномочному представителю Польши. Еще спустя два месяца премьер-министр республики Дональд Туск направил в МАК претензии.

Кто виноват?

12 января 2011 года МАК был представлен окончательный отчет — катастрофа произошла из-за ряда ошибок пилотов: решение о заходе на посадку и отказ от ухода на второй круг в плохих метеоусловиях, снижение ниже минимальной допустимой высоты в 100 метров, а также игнорирование сигналов системы предупреждения об опасном сближении с поверхностью земли.

В заключении было подчеркнуто, что ошибки были допущены в результате психологического давления на летчиков — в кабине присутствовал глава ВВС Польши. Системными причинами катастрофы были названы недостатки в организации летной работы и подготовке членов экипажа при обеспечении особо важного полета.

29 июля 2011 года польская комиссия представила свой независимый отчет. Причиной ЧП названо снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг.

Однако группа экспертов заявила о вине и российской стороны — якобы аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэропорта «Смоленск-Северный» было недостаточным.

В докладе отмечены минусы и в техническом обеспечении аэродрома — в частности, было выявлено нарушение работы сигнальных огней приближения. Более того, польская сторона заявила, что переговоры между землей и президентским бортом велись не на английском языке.

Представители российской стороны согласились с претензиями, но подчеркнули, что вертикальная скорость судна и плохие условия видимости не позволили отследить приближение самолета к земле.

10 сентября 2012 года члены польской партии «Закон и справедливость» выступили с версией о том, что крушение самолета под Смоленском стало следствием взрыва на борту. Позднее Главная военная прокуратура Польши опровергла эту версию, поскольку следов взрывчатки на обломках самолета обнаружено не было.

Первые приговоры

Только спустя пять лет после катастрофы Главная военная прокуратура Польши обвинила двух российских военных авиадиспетчеров в причастности к трагедии — якобы один из них создал опасную ситуацию в воздухе, а второй неумышленно довел своими действиями до катастрофы. При этом основной причиной катастрофы прокуратура посчитала ошибки в действиях летного экипажа Ту-154М.

9 апреля 2015 года официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что расследование уголовного дела завершено, его материалы составили более 400 томов, однако окончательное процессуальное решения ведомство вынести не может — польская сторона не ответила на ряд запросов российского следствия.

В результате в феврале 2016 года Варшава возобновила расследование. Его участники сделали вывод, что самолет был разрушен еще в небе, в результате нескольких взрывов на борту. Однако подтвердить это польская сторона не может, поскольку Россия не выдает обломки лайнера, бортовые самописцы и другие улики.

13 июня 2019 года в окружном суде Варшавы прошло заседание по делу о крушении — на скамье подсудимых находились пять польских чиновников: бывший глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский, два сотрудника этой канцелярии и два дипломата посольства Польши в Москве.

Их обвинили в невыполнении служебных обязанностей во время организации полета Ту-154М в Смоленск. Два фигуранта дела были признаны виновными, троих подсудимых оправдали.

Следствие продолжается

На данный момент Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела о крушении Ту-154М. В пятницу, 10 апреля 2020 года, официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что на протяжении всего расследования российские правоохранители оказывали польской стороне полное содействие в осмотре обломков частей самолета. Всего ведомство исполнило свыше 40 запросов польской стороны.

Версия о возможном взрыве на борту Ту-154М так и не нашла своего подтверждения. Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, сообщила Петренко.

Российские следователи готовы прекратить уголовное дело в связи со смертью лиц, которые предположительно могли быть виновными в трагедии. После этого все доказательства по делу можно будет передать польской стороне, однако Польша не согласна с результатами заключения следователей.