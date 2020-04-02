Солнце за окном: какой погодой не насладятся москвичи

С 3 по 10 апреля, когда москвичи по-прежнему будут находиться в режиме самоизоляции, погода намерена по-весеннему разгуляться, сообщили «Газете.Ru» в центре погоды «Фобос».

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Такая тенденция будет заметна уже в пятницу, 3 апреля. В этот день столичный регион окажется в теплой части атлантического циклона.

Из-за подобного расклада даже температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется выше нормы на четыре градуса: днем она составит +8…+10°C, ночью — +2…+4°С. Будет немного облачно, с прояснениями, юго-западный ветер не превысит и 5-10 м/с. Атмосферное давление, как и прежде, обещают низкое — 737 мм рт. ст.

На следующий день, 4 апреля, москвичей застанут врасплох кратковременные ливни, которые принесет с собой холодный фронт в сопровождении порывистого ветра.

Так, днем показатели термометров остановятся на +8…+10°С, а ночью столбик опустится до -2…0°С, что свидетельствует о небольших заморозках в темное время суток, отмечает «Фобос».

Ветер будет западный 3-8 м/с. Атмосферное давление не превысит 746 мм рт. ст.

Облака накроют Москву и в воскресенье, 5 апреля. Днем температура понизится до +2…+4°С, а ночью не преодолеет и нулевые значения, составив -3…-1°С. Атмосферное давление существенно превысит норму — оно вырастет до 757 мм рт. ст.

Многие из-за этого почувствуют себя неважно — высокое атмосферное давление способно усугубить самочувствие больных аллергическими заболеваниями и гипертонией. Кроме того, резкий скачок может вызвать недомогание у тех, кто страдает от ишемической болезни сердца и спастического колита.

Людей, на которых воздействует высокое атмосферное давление, обычно беспокоят головные боли, болезненные ощущения в районе сердца, а также повышенное артериальное давление и низкая работоспособность. Впрочем, работать все равно не придется.

В начале предстоящей недели, 6 апреля, в столицу ворвется антициклон. Он принесет с собой высокое атмосферное давление, но не осадки. Синоптики прогнозируют солнечную, теплую погоду с дневной температурой в +9…+11°С и ночной в +3…+5°С.

Ветер будет западный 1-6 м/с, атмосферное давление станет еще более высоким – 760 мм рт. ст.

На следующий день, 7 апреля, осадков вновь не предвидится — днем за окном можно будет наблюдать переменную облачность, а западный ветер будет раскачивать ветви деревьев со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха достигнет +8…+13°С.

Ночью ветер вновь будет западным, 3-8 м/с, но температура не превысит и +3…+5°С. Атмосферное давление вновь превысит норму — 750 мм рт. ст. для Москвы слишком много, хотя и годится для Сибири.

Ветреную погоду, которая настигнет столицу 8 апреля, метеорологи связывают именно с резко повысившимся давлением. Однако температура воздуха все равно не упадет ниже нормы: днем составит +7…+12°С, ночью — +2…+7°С. Ветер придет в Москву северо-западный — 5-10 м/с.

В четверг, 9 апреля, ясной погоды вновь ожидать не придется – синоптики прогнозируют переменную облачность с дневной температурой в +5…+10°С, ночной — в 0…+5°С. Атмосферное давление по-прежнему будет очень высоким, 756 мм рт. ст.

Но уже в пятницу, 10 апреля, в европейскую часть России вернется яркое весеннее солнце, принеся необычайно теплую погоду. Днем столбики термометров достигнут +16…+12°С, а ночью — +4…+9°С. Ветер будет слабый — 1-6 м/с.

Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что, опять же, выше нормы.

Однако несмотря на теплую погоду выходить на улицу москвичам строжайше запрещено — только 2 апреля президент России Владимир Путин продлил всеобщий режим самоизоляции до конца месяца, то есть до 30 апреля, из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции.