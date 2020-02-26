Арест с браслетом: фигуранта дела Голунова отпустили домой

Басманный районный суд Москвы изменил меру пресечения бывшему полицейскому УВД по Западному административному округу Москвы Денису Коновалову, который ранее признался, что подкинул наркотики журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову.

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В среду, 26 февраля, экс-силовик был переведен из московского следственного изолятора под домашний арест – суд решил, что раскаяние является показателем того, что фигурант не намерен скрываться от следствия, передает РИА «Новости».

Коновалов пробудет под арестом до 29 марта. Все это время он будет носить электронный браслет, контроль за которым лежит на управлении ФСИН.

Подследственному нельзя будет выходить из квартиры и пользоваться любыми средствами связи, кроме случаев вызова экстренных служб. Общаться ему разрешается только со следователем, своим юридическим поверенным и близкими родственниками.

Неделю назад Коновалов, признал вину. Более того, экс-силовик дал показания на своего непосредственного руководителя — экс-главу антинаркотического отделения полицейского управления Игоря Ляховца, который является предполагаемым организатором преступления.

«На прошлой неделе в ходе очной ставки моего подзащитного Ляховца и его бывшего подчиненного Коновалова полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину», — сказал адвокат Алексей Коврижкин.

Сам Ляховец намекнул, что дело Голунова выходит за пределы здания Басманного суда и МВД.

«Я полностью отрицаю вину. Все знают, что ситуация с Голуновым политическая, а не правовая.

Всем известно: то, что отпустили Голунова, — это не заслуги адвоката и не заслуга Голунова. Это акт возмездия пяти сотрудникам МВД. Данная мера [арест] — это давление на меня, мне уже вчера сказали сотрудники УСБ, что у меня будут «особенные условия», если я не дам определенные показания», — указывал фигурант.

Накануне стало известно, что руководство МВД уже нашло претендента на пост главы управления ЗАО — ранее эту должность занимал генерал-майор полиции Андрей Пучков, которого уволили за незаконное уголовное преследование Голунова. Кандидатом на данный пост считается генерал-майор Анатолий Фещук — он сейчас возглавляет управление полиции по СЗАО.

Скандальное увольнение Андрея Пучкова произошло в июне прошлого года.

Глава МВД Владимир Колокольцев попросил президента страны Владимира Путина уволить Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора полиции Юрия Девяткина, так как ведомство признало, что причастность Голунова к сбыту наркотиков не доказана.

Вслед за Пучковым отправился в отставку по выслуге лет начальник полиции, замглавы управления МВД по Западному округу полковник Игорь Петухов. После его ухода временно исполняющим обязанности руководителя управления стал полковник полиции Денис Маслов.

Голунова задерживали именно полицейские из ЗАО. Журналист утверждает, что оперативники применяли к нему физическое насилие, а главное — подбросили ему наркотики.

Среди обвиняемых числятся экс-глава антинаркотического отделения УВД по ЗАО Игорь Ляховец и его бывшие подчиненные Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов и Максим Уметбаев. Уголовное преследование ведется по статье о превышении полномочий при задержании Голунова, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

Также частично признал вину в незаконном задержании журналиста бывший сержант полиции Уметбаев — он не стал отрицать, что дал Голунову пощечину.

«Уметбаев превысил свои служебные полномочия. Вину в сговоре он не признал, потому что остальных правонарушений не совершал. К сожалению, произошла ситуация неправильная, когда он нанес удар потерпевшему. Больше он ни в чем участия не принимал», — заявил адвокат бывшего силовика.

В начале нынешнего месяца прокуратура Западного округа Москвы направила извинения Голунову за незаконное уголовное преследование.