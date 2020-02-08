Десятки тысяч осложнений в год: Минздрав о врачебных ошибках

Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.

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«Мы теряем — я не буду целенаправленно называть цифру, у нас есть оценочные данные по летальным исходам и неблагоприятным, есть официальная статистика по фонду — но это, фактически, на сегодняшний день, если мы посмотрим с тяжелыми осложнениями, это более 70 тысяч человек в год», — обратил внимание глава ведомства.

По его словам, к смерти могут привести манипуляции даже с самыми простыми медикаментами и оборудованием. Мурашко отметил, что неверное назначение и применение лидокаина приводит к не менее 25 летальным исходам в год. При неправильном использовании медицинских каталок для скорой помощи гибнут или получают тяжелые увечья как минимум один-два человека, подчеркнул российский министр.

«Безопасность медицинской помощи является ключевым сегодня звеном, в том числе по снижению смертности, поэтому прошу в программу обучения обязательно включить вопросы <...> безопасного обращения с лекарствами и медицинскими изделиями», — добавил он.

В качестве еще одного аргумента в доказательство своих слов он рассказал, как ранее посмотрел видео, на котором персонал оказывал экстренную помощь новорожденному. «Совершенно четко видно, насколько персонал безграмотно действует в критической ситуации», — приводит «Интерфакс» слова главы Минздрава России.

На встрече с ректорами медицинских вузов Мурашко также затронул проблему, связанную с кадрами в регионах. «Сегодня проблема — найти главного врача. Реальная. Проблема — найти грамотного руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ. Они меняются на сегодняшний день — я уже перестал запоминать! — в некоторых регионах за два года поменялось пять человек», — сказал министр, отметив, что ни один из вновь приходящих управленцев не является лучше предыдущего.

Глава Минздрава обратил внимание, что важно выявлять поведенческие компетенции, начиная еще со студенчества. Кроме того, по его словам, не менее важно формировать среди врачей систему нематериальной мотивации.

Министр также обратил внимание, что навыки эмпатии и коммуникации с пациентами в настоящее время отходят на второй план при подготовке врачей. Это, в свою очередь, считает Мурашко, приводит к тому, что зачастую молодые специалисты не могут нормально и эффективно взаимодействовать с пациентами.

«Человек, приходящий в практическое здравоохранение, абсолютно не способен к эмпатии, коммуникации и так далее, у него совершенно нет возможности, чтобы обеспечить в большинстве своем нормальное взаимодействие с пациентом. Это рождает определенные жалобы», — отметил он.

В декабре прошлого года ВЦИОМ провел опрос среди россиян о том, как они оценивают качество медицинских услуг, оказываемых в России. Так, почти половина опрошенных — 41% — не доверяют поставленным диагнозам и стараются перепроверить назначение врача.

В опросе также есть разделение по доверию врачам. Так, в городах-миллионниках 48% респондентов за последние три-пять лет перепроверяли диагноз или назначенные лекарства. Только 39% опрошенных россиян из крупных городов численностью 500–950 тыс. жителей так поступали.

Чаще всего не доверяют медицинским работникам опрошенные в возрасте от 25 до 44 лет (50%). Вместе с тем россияне старше 60 лет доверяют врачам больше, чем люди младшего возраста (73%).

В исследовании также приведена статистика относительно обращений в прокуратуру в случае врачебной ошибки — постановки неверного диагноза, неправильного подбора лекарств или неудачной операции. Так, 42% опрошенных убеждены, что в таких ситуациях следует обращаться в правоохранительные органы. 27% респондентов рекомендовали идти в суд, а еще 36% — к главному врачу больницы.

В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось в декабре прошлого года при помощи телефонного интервью. Специалисты случайным образом выбирали стационарные и мобильные телефоны, основываясь на полном списке телефонных номеров, задействованных на территории России.