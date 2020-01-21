Новые лица: кто ответит за здоровье и просвещение россиян

Минпросвещения — «репрессивная модель»

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина на пост министра просвещения был назначен 45-летний Сергей Кравцов. Он пришел на работу в Министерство образования в 2002 году, с 2008 по 2009 год возглавлял Федеральный центр тестирования — эта организация занимается разработкой процедуры проведения Единого государственного экзамена, — далее занимал пост главы Института управления образованием РАО (с 2009 по 2011 год), после чего вернулся в Минобрнауки на должность директора департамента регионального развития.

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В 2013 году Дмитрий Медведев назначил Сергея Кравцова на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). С 2017 года ему приходилось совмещать эту должность с постом замминистра образования и науки, однако после разделения Минобрнауки на Минпросвещения и Министерство науки и высшего образования в 2018 году Кравцов покинул пост замминистра.

Одним из последних нововведений, о которых говорил Кравцов, стала возможная отмена процедуры аккредитации университетов и внедрение вместо нее оценки качества подготовки обучающихся. По его словам, сейчас изучают программы учебных заведений на соответствие стандартам, но «проверять бумагу» недостаточно, чтобы оценить качество подготовки студентов в том или ином вузе.

Ранее глава Рособрнадзора также предупреждал, что к 2022 году иностранный язык будет введен в качестве обязательного предмета на ЕГЭ. Чиновник отмечал, что сдавать экзамен можно будет не только по английскому, но и по немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. Демоверсия экзамена уже разработана и состоит из устной и письменной части. Причем, как и сейчас на экзамене по математике, у выпускников будет возможность выбрать базовый или профильный уровни сложности.

Идею отмены ЕГЭ Кравцов не поддерживает. В ходе Всероссийской встречи с родителями школьников, которую он провел в середине ноября 2019 года, глава Рособрнадзора отметил, что отмена экзаменов может отрицательно сказаться на уровне освоения предмета. По его мнению, оценка является обратной связью и «градусником», который указывает на пробелы в знаниях.

На новом посту Кравцов должен сменить Ольгу Васильеву.

В 2016 году она была назначена на должность министра образования и науки, однако уже спустя два года, после разделения Минобрнауки на два новых министерства, Васильева возглавила Министерство просвещения. Ей были поручены вопросы общеобразовательной деятельности, школы и учреждения среднего специального образования.

В одном из первых интервью после назначения Васильева заявила, что система ЕГЭ сохранится в стране — министр назвала ее «большим социальном благом». Несмотря на многочисленные призывы отменить экзамен и обвинения в консерватизме, министр продолжала стоять на своем.

В 2016 году Васильева пообещала наказывать руководство школ за «натаскивание» к ЕГЭ. Однако специалисты не оценили и эту идею.

«Нельзя сказать, что эта реформа была хорошо продуманным решением. У нас и так раньше действовала репрессивная модель за низкие результаты по ГИА и ЕГЭ — это недопустимо. Наша склонность к репрессивным моделям играет с нами злую шутку. Вместо того, чтобы развиваться, мы постоянно делаем шаг назад», — заявляла «Газете.Ru» директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

В начале своей работы Ольга Васильева заявляла, что считает необходимым вернуть в школу предмет «Астрономия», который действительно стал частью школьной программы с 2017 года. По инициативе Васильевой в российских школах начали учить игре в шахматы. По данным на апрель 2019 года, этот предмет был внедрен в 18 тыс. российских школах — его преподают детям в течении четырех лет обучения в начальной школе.

Минздрав — «нужно принимать радикальные меры»

Пост главы Министерства здравоохранения занял 53-летний Михаил Мурашко, который до последнего времени руководил Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Карьеру чиновника Мурашко сделал в Республике Коми. В его послужном списке — должность главврача республиканского государственного учреждения «Коми республиканский перинатальный центр», пост министра здравоохранения Республики Коми, который он занимал с 2006 по март 2011 года. Министерское кресло Мурашко покинул после того, как распоряжением главы республики был отправлен в отставку весь кабинет министров. Затем полтора года Михаил Мурашко возглавлял кафедру акушерства и гинекологии с курсом педиатрии филиала Кировской государственной медицинской академии в Коми. И летом 2012 года перебрался в Москву, получив пост заместителя руководителя федеральной службы.

По информации республиканских СМИ, Мурашко проходил свидетелем по уголовному делу, связанному с закупкой в 2009 году компьютерных томографов для лечебных учреждений Коми по завышенным ценам.

Давая свидетельские показания в Сыктывкарском городском суде 6 декабря 2011 года, Мурашко высказал убеждение, что за приобретенную технику не переплатили, а цены на томографы были изначально определены размерами поступившей из федерального бюджета субсидии на приобретение медтехники.

На посту министра здравоохранения Мурашко сменит свою предшественницу, о которой в последнее время появлялось все больше негативных отзывов, — занимавшая пост министра здравоохранения РФ на протяжении восьми лет Вероника Скворцова уже назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Еще в конце декабря 2019 года вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что «верхушку» Минздрава нужно срочно менять. По ее словам, программа оптимизации в области здравоохранения была проведена ужасно — качество, и доступность услуг резко ухудшились.

«Ситуация настолько критичная, но нужно принимать радикальные меры. Нужно менять людей, управляющих здравоохранением, потому что вытащить отрасль не смогут те, кто ее обрек на провал», — подчеркивала Голикова.

Реформа здравоохранения изначально предполагала оптимизацию расходов за счет закрытия неэффективных больниц и введения в эксплуатацию высокотехнологичных медучреждений. При этом эксперты приводят неутешительную статистику: в результате оптимизации в два раза сократилось число больниц — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник уменьшилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.

«Вероника Скворцова будет уволена первой, когда Кремль поймет, что нужно кем-то жертвовать», — заявлял руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев НСН в конце декабря прошлого года.

В одном из первых после назначения интервью в 2012 году Скворцова отмечала серьезный дисбаланс между первичным звеном и стационарами — по ее словам, в первом наблюдался резкий дефицит врачей. Модернизация первичного звена была анонсирована в 2019 году, тогда же для этих целей было выделено дополнительно 550 млрд руб. Тем не менее, достичь успеха в этой области не удалось — в конце 2019 года президент назвал «разгильдяйством и хамством» срыв сроков по вводу в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах.

С 2014 года правительством была также утверждена госпрограмма «Развитие здравоохранения», — она рассчитывалась до 2020 года и ставила целью снижение смертности от болезней кровообращения. Кроме того, министр называла цифру 73,7 года, говоря об ожидаемой продолжительности жизни в России. Тем не менее, на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в конце 2019 года президент Владимир Путин заявил о том, что по здравоохранению некоторые целевые показатели не были достигнуты — в частности, по снижению смертности.

В послании Федеральному собранию 15 января 2020 президент также обратил внимание на перебои с поставками лекарств в 2019 году. «Многие чиновники рассуждали об этом как о закупках канцтоваров, такой ситуации не должно повториться», — отметил Путин.