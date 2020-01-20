«Новая работа»: Чайка покидает пост генпрокурора

Глава Генпрокуратуры Юрий Чайка уходит в отставку

Юрий Чайка покидает пост главы Генпрокуратуры в связи с переходом на новую работу. Его место займет заместитель главы СК Игорь Краснов. Рассмотрение отставки Совфед планирует назначить на 22 января. По мнению некоторых членов правительства, такая смена позволит сгладить конфликты между ведомствами.

Генеральный прокурор России Юрий Чайка покидает свой пост «в связи с переходом на другую работу». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе президента.

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — отметили в Кремле.

Освобождение Чайки от обязанностей и назначение Краснова Совфед планирует рассмотреть 22 января, рассказал агентству источник в верхней палате парламента.

«Выбранный президентом кандидат на пост главного прокурора позволит оптимизировать взаимоотношения и сгладить возможные разногласия между двумя ведомствами — Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом», — пояснил »Парламентской газете» выбор преемника сенатор Франц Клинцевич.

Заместитель председателя Следственного комитета России 44-летний Игорь Краснов — следователь-криминалист. По данным из открытых источников, он уроженец Архангельска, выпускник Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

С 1997 года работал в органах прокуратуры. Через девять лет стал следователем центрального аппарата Генпрокуратуры. В 2007 году перешел в Следственный комитет. Являлся старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В апреле 2016 года назначен заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

На счету Краснова — расследование целого ряда резонансных уголовных дел об убийствах и коррупции.

Так, силовик расследовал покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, занимался делами ультранационалистов — об убийствах судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Кроме того, генерал-лейтенант юстиции Краснов курировал расследование многомиллиардных хищений на космодроме Восточный. Одним из последних его громких дел стало убийство Бориса Немцова: в 2015 году Краснов начал следствие, однако вскоре его передали другому следователю.

В свою очередь, генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка родился 21 мая 1951 года в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. В 1976 году окончил Свердловский юридический институт (переименован в Уральский государственный юридический университет).

Трудиться начал уже в 1970 году — Чайка работал электриком на судостроительном заводе в родном городе. В это же время его призвали в армию, где он отслужил два года.

С 1976 года и на протяжении двух лет работал стажером, а затем — следователем прокуратуры Усть-Удинского района Иркутской области. После этого получил назначение на должность заместителя межрайонного прокурора Иркутской области.

Проработав год, Чайка ушел в Тайшетскую транспортную прокуратуру на должность прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Там же в 1983 году возглавил следственный отдел.

После этого Юрий Чайка работал инструктором отдела административных органов Иркутского обкома КПСС. Побывал первым заместителем прокурора Иркутской области. Сменив несколько должностей в силовых структурах, в итоге в 1992 году возглавил прокуратуру. Спустя три года за заслуги был назначен первым заместителем генерального прокурора Российской Федерации.

С 1999 года по 2006 год Юрий Чайка возглавлял Министерство юстиции РФ, а 23 июня 2006 года постановлением СовФеда РФ был назначен генеральным прокурором РФ. С тех пор его переизбирали на пятилетний срок два раза. Чайка также входит в состав Совбеза России.

Известно, что у Чайки несколько чинов — он действительный государственный советник юстиции, имеет государственные и ведомственные награды, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орден Почета, почетные звания — «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».