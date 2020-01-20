«Новая работа»: Чайка покидает пост генпрокурора

Генеральный прокурор России Юрий Чайка покидает свой пост «в связи с переходом на другую работу». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе президента.

«Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу», — отметили в Кремле.

Освобождение Чайки от обязанностей и назначение Краснова Совфед планирует рассмотреть 22 января, рассказал агентству источник в верхней палате парламента.

Реклама

«Выбранный президентом кандидат на пост главного прокурора позволит оптимизировать взаимоотношения и сгладить возможные разногласия между двумя ведомствами — Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом», — пояснил »Парламентской газете» выбор преемника сенатор Франц Клинцевич.

Заместитель председателя Следственного комитета России 44-летний Игорь Краснов — следователь-криминалист. По данным из открытых источников, он уроженец Архангельска, выпускник Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

С 1997 года работал в органах прокуратуры. Через девять лет стал следователем центрального аппарата Генпрокуратуры. В 2007 году перешел в Следственный комитет. Являлся старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В апреле 2016 года назначен заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

На счету Краснова — расследование целого ряда резонансных уголовных дел об убийствах и коррупции.

Так, силовик расследовал покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, занимался делами ультранационалистов — об убийствах судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Кроме того, генерал-лейтенант юстиции Краснов курировал расследование многомиллиардных хищений на космодроме Восточный. Одним из последних его громких дел стало убийство Бориса Немцова: в 2015 году Краснов начал следствие, однако вскоре его передали другому следователю.

В свою очередь, генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка родился 21 мая 1951 года в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. В 1976 году окончил Свердловский юридический институт (переименован в Уральский государственный юридический университет).

Трудиться начал уже в 1970 году — Чайка работал электриком на судостроительном заводе в родном городе. В это же время его призвали в армию, где он отслужил два года.

С 1976 года и на протяжении двух лет работал стажером, а затем — следователем прокуратуры Усть-Удинского района Иркутской области. После этого получил назначение на должность заместителя межрайонного прокурора Иркутской области.

Проработав год, Чайка ушел в Тайшетскую транспортную прокуратуру на должность прокурора Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Там же в 1983 году возглавил следственный отдел.

После этого Юрий Чайка работал инструктором отдела административных органов Иркутского обкома КПСС. Побывал первым заместителем прокурора Иркутской области. Сменив несколько должностей в силовых структурах, в итоге в 1992 году возглавил прокуратуру. Спустя три года за заслуги был назначен первым заместителем генерального прокурора Российской Федерации.

С 1999 года по 2006 год Юрий Чайка возглавлял Министерство юстиции РФ, а 23 июня 2006 года постановлением СовФеда РФ был назначен генеральным прокурором РФ. С тех пор его переизбирали на пятилетний срок два раза. Чайка также входит в состав Совбеза России.

Известно, что у Чайки несколько чинов — он действительный государственный советник юстиции, имеет государственные и ведомственные награды, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орден Почета, почетные звания — «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».